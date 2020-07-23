В Україні продають рідкісну Ferrari за ціною двох Toyota

Вживаний суперкар Ferrari 456 GTA продають в Одесі всього за $57 000. За ці гроші можна взяти дві Toyota Camry! Сума досить серйозна, але для такого рідкісного італійського автомобіля не так багато.

Суперкар Феррарі 1998 року випуску, отже, автомобілю вже 22 роки. Примітно, що дизайн автомобіля вийшов дуже вдалим і досі машина виглядає доволі сучасно.

За цією Ferrari 456 GTA добре стежили, зберігали в гаражі та вчасно обслуговували. Пробіг становить 17 000 км. Салон не так давно заново перешили. Таким чином, інтер'єр вже не оригінальний, але виглядає відмінно і свіжо.

За Ferrari 456 GTA просять $57 000. Фото: auto.ria.com

У рух машину приводить двигун V12 об'ємом 5,5 л потужністю 442 к.с., який поєднується з опціональною 4-ступеневою механічною КПП. До 100 км/год суперкар здатний розігнатися за 5 с, а максимальна швидкість дорівнює 285 км/ч.

Салон повністю оновили. Фото: auto.ria.com

Мотор Ferrari 456 GTA видає 442 к.с. Фото: auto.ria.com

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