В Україні помітили рідкісний електричний кросовер Mercedes. Фото

Електричний кросовер Mercedes EQC через певні обставини зараз є рідкісною моделлю. А проте вже перший такий автомобіль помітили в Україні!
Ексклюзивну машину зняли в Києві, її знімок опублікувало видання Autogeek. Найімовірніше, це перший Mercedes EQC на українських дорогах.
Перший Mercedes EQC в Україні
autogeek.com.ua
Що цікаво, до України Mercedes EQC поки офіційно не завозиться, і взагалі невідомо, коли розпочнуться його постачання імпортером. А ось "сірі" дилери автомобіль активно пропонують: зважаючи на оголошення, найдешевший варіант коштуватиме трохи менше, ніж 100 000 доларів. Для порівняння, в Європі за такий електрокар просять від 71,2 тис. євро.
Скриншот цін на електричні кросовери Mercedes в Україні
autogeek.com.u
Є також ще одна причина, чому новий електрокар Мерседес є екзотикою. Формально, виробництво моделі почалося навесні цього року, але через дефіцит батарей її випуск став набирати обертів тільки зараз. Хоча тираж моделі, як і раніше, невеликий.
Mercedes EQC
media.daimler.com
media.daimler.com
media.daimler.com
Що стосується характеристик Mercedes EQC, вони мають наступний вигляд:
Модифікація: 400 4Matic;
Віддача силової установки: 408 к.с. і 760 Нм;
Батарея: 80 кВт/год;
Розгін до 100 км/год: 5,1 сек;
Максимальна швидкість: 220 км/год;
Дальність пробігу: 360 км реальний, 417 км за WLTP
Витрата енергії: 22,5 кВт/год;
Зарядка: 7,5 кВт (10,5 ч), опція – 20 кВт (4,2 ч);
Повна маса: 2900 кг.
Раніше OBOZREVATEL давав рекомендації щодо того, як зберегти дальність пробігу електромобіля взимку.
Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал
Читайте всі новини по темі "Автоновини України" на сайті "OBOZREVATEL".