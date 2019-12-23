В Україні помітили рідкісний електричний кросовер Mercedes. Фото

Електричний кросовер Mercedes EQC через певні обставини зараз є рідкісною моделлю. А проте вже перший такий автомобіль помітили в Україні!

Ексклюзивну машину зняли в Києві, її знімок опублікувало видання Autogeek. Найімовірніше, це перший Mercedes EQC на українських дорогах.

Перший Mercedes EQC в Україні autogeek.com.ua

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Що цікаво, до України Mercedes EQC поки офіційно не завозиться, і взагалі невідомо, коли розпочнуться його постачання імпортером. А ось "сірі" дилери автомобіль активно пропонують: зважаючи на оголошення, найдешевший варіант коштуватиме трохи менше, ніж 100 000 доларів. Для порівняння, в Європі за такий електрокар просять від 71,2 тис. євро.

Скриншот цін на електричні кросовери Mercedes в Україні autogeek.com.u

Є також ще одна причина, чому новий електрокар Мерседес є екзотикою. Формально, виробництво моделі почалося навесні цього року, але через дефіцит батарей її випуск став набирати обертів тільки зараз. Хоча тираж моделі, як і раніше, невеликий.

Mercedes EQC media.daimler.com

media.daimler.com

media.daimler.com

Що стосується характеристик Mercedes EQC, вони мають наступний вигляд:

Модифікація: 400 4Matic;

Віддача силової установки: 408 к.с. і 760 Нм;

Батарея: 80 кВт/год;

Розгін до 100 км/год: 5,1 сек;

Максимальна швидкість: 220 км/год;

Дальність пробігу: 360 км реальний, 417 км за WLTP

Витрата енергії: 22,5 кВт/год;

Зарядка: 7,5 кВт (10,5 ч), опція – 20 кВт (4,2 ч);

Повна маса: 2900 кг.

Раніше OBOZREVATEL давав рекомендації щодо того, як зберегти дальність пробігу електромобіля взимку.

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