В Україні помітили продавця картоплі на Rolls-Royce

У Житомирі на одному з ринків зняли незвичайний як для цієї локації автомобіль. Там, де зазвичай можна зустріти ВАЗи, ГАЗи та фургони, помітили білосніжний Rolls-Royce Phantom.

Як пише сайт TopGir, в розпорядженні якого опинилися фото, люксовий седан Rolls-Royce запримітили на базарі серед стелажів з речами. Причому належить машина, судячи з усього, не покупцеві, а продавцю: на одному зі знімків можна помітити, як з багажника Фантома дівчина продає картоплю. При цьому, за даними OBOZREVATEL, автомобіль і до того бачили в Житомирі.

Rolls-Royce на житомирському ринку topgir.com.ua

Представлений на фото Rolls-Royce Phantom, звичайно, не останнього покоління, але все ж не є дешевшим автомобілем. Перед нами Фантом 7, який випускався з 2003 по 2016 рік, Залежно від стану, пробігу, року випуску і комплектації, такий автомобіль оцінюється в середньому на вторинному ринку від 100 000 до 400 000 доларів.

Rolls-Royce на житомирському ринку topgir.com.ua

Ще одна цікава деталь – у автомобіля незвичайні номери. Вони схожі на російські, але на вигляд не є такими (схоже на спеціальне маскування).

Той самий Rolls-Royce, помічений в Житомирі раніше

Той самий Rolls-Royce, помічений в Житомирі раніше

Той самий Rolls-Royce, помічений в Житомирі раніше

Нагадаємо, як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Україні є рідкісний седан Rolls-Royce, який вже не один рік іржавіє під відкритим небом біля гаражів.

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