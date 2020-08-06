В Україні подорожчав автомобільний газ: скільки коштує

За два літніх місяці роздрібні ціни на газ в Україні в мережевих АЗС збільшилися на 13,5% або на 1,4 грн/літр. Тепер автогаз подорожчав знову.

За даними Encorr, українські мережі АЗС масового сегменту підняли ціни на газ на 10-75 коп/літр. Експерти відзначили, що найбільше подорожчання палива на початку серпня зафіксовано в Чернівецькій, Волинській, Рівненській, Сумській, Харківській, Черкаській, Вінницькій, Львівській та Дніпропетровській областях.

На даний момент середня вартість газу в Україні становить 11,82 грн/літр.

Роздрібні ціни на газ на українських АЗС. Дані Encorr

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL повідомляв про зростання цін на бензин і дизельне паливо на українських АЗС.