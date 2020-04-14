В Україні побудували автомобіль із характеристиками суперкара

Quanta R – справжній український суперкар, який створила в Харкові компанія Iron Custom Motors. Потужність силової установки – до 600 к.с., а на розгін до 100 км/год потрібно менше 3 секунд.

Дивовижний Quanta R можна назвати квадроциклом – у транспортного засобу відповідне кермо і характерна мотоциклетна посадка. Але технічно цей проєкт набагато ближчий до автомобіля. Серйозного виду шасі приховує двигун і повнопривідну трансмісію Subaru.

Український суперкар Quanta R ironmoto.com.ua

Потужність силової установки (2,5 л) може бути різною в діапазоні 350-600 к.с. Але КПП фахівці Iron Custom Motors розробили самостійно. Гальма – Brembo, амортизатори від Bilstein.

Український суперкар Quanta R ironmoto.com.ua

Авжеж, для бездоріжжя цей супер-квадроцикл не годиться – маленький дорожній просвіт і високопродуктивні спортивні покришки для цього зовсім не пристосовані. Проте маса дорівнює всього 750 кг, а максимальна швидкість становить 200 км/год.

Український суперкар Quanta R ironmoto.com.ua

Український суперкар Quanta R ironmoto.com.ua

Щось наштовхує на перспективи для подальшого розвитку проєкту. Адже якщо рейку змістити від центру, оснастити традиційним кермом і придумати закритий кузов, вийде повноцінний суперкар, пристосований до щоденної експлуатації. Побажаємо успіху!

Український суперкар Quanta R ironmoto.com.ua

Український суперкар Quanta R ironmoto.com.ua

Український суперкар Quanta R ironmoto.com.ua

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав про електромобіль ZAZ Lanos, який дуже потрібен українському ринку.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!