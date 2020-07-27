В Україні BMW за $120 000 зняли на фоні мотлоху та сміттєвих баків

В Україні супергібрід BMW i8 зняли на незвичайній як для такого авто локації. Як видно на фото, позаду ексклюзивного автомобіля – сміттєві баки c мотлохом і радянські багатоповерхові панельні будинки.

Відповідний знімок, опублікований в Instagram-аккуанта kharkiv_cars, був зроблений в одному зі спальних районів Харкова.

BMW i8 на незвичайної локації. Коментар відповідний: "Контрасти нашого містечка". Скріншот публікації

Найчастіше BMW i8, який є одним з найдорожчих автомобілів у лінійці виробника (його ціна в Україні – без малого 3,3 млн грн (майже $ 120 тисяч), можна зустріти в дорогих районах великих міст або ж на курортах, але, як видно, бувають і виключення.

Втім, подібні "явища" не рідкість для України, яка, як відомо, є країною контрастів. Наприклад, навесні на одному зі стихійних ринків Житомира була помічений Rolls-Royce (причому з його багажника продавали картоплю). А ще, як раніше писав OBOZREVATEL, на парковці біля АТБ був помічений новий Mercedes G-Class за 170 000 євро.