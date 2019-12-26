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26 грудня • оновлено в 12:34
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В обіг увійшла нова монета: на ній зображений КрАЗ

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26 грудня 2019 року в обіг увійшла нова пам'ятна монета номіналом 10 грн, підготовлена Нацбанком України тиражем 1 мільйон примірників. На монеті зображений цікавий автомобіль.

Як стало відомо OBOZREVATEL, монета присвячена багатоцільовому повнопривідному (6 ведучих коліс) автомобілю українського виробництва КрАЗ 6322 "Солдат". Цікаво, що важка вантажівка призначена не лише для вітчизняної армії, але також бере участь в миротворчих місіях ООН.

КрАЗи нерідко можна побачити в складах місій ООН

КрАЗи нерідко можна побачити в складах місій ООН

Залежно від модифікації, потужність турбованого дизельного двигуна становить від 300 до 400 к.с. Маса КрАЗ-6322 дорівнює майже 13 тонн, а вантажопідйомність – 12 тонн.

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На сайті Нацбанку з'явився докладний опис монети КрАЗ 6322 "Солдат"

На сайті Нацбанку з'явився докладний опис монети КрАЗ 6322 "Солдат"

bank.gov.ua

Діаметр особливої монети, виконаної на основі цинкового сплаву з нікелевим покриттям, становить 30 мм. Купити десятку можна як в спеціалізованих точках продажу сувенірної продукції, так і через форму онлайн-замовлення безпосередньо на сайті Нацбанку.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, українські автомобілі КрАЗ тепер збиратимуть в одній з африканських країн.

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Автор
Стас Сіділєв
Тема
Новини автосвіту
Теги
авто КрАЗ гривня новини ООН банк
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Комментарии на сайте не модерированы
фил филька
фил филька
это те самые кразы где на фарах написано "сделано в россии"? жаль на монетах этого не видно))
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