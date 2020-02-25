В Європі зняли найдивнішу та чудернацьку Skoda Octavia

У Румунії сфотографували незвичайну Skoda Octavia. Машина примітна своїм тюнінгом, якщо його можна назвати таким.

Як з'ясував OBOZREVATEL, Октавія, яку зняли на парковці, дивує кількістю хромованих і чорних саморобних пластикових деталей, які "розкидані" не тільки по самому кузову, але й салону.

Skoda Octavia в дивному тюнінгу Facebook, SKODA Octavia 2

Важко сказати напевно, що це за пластмасові деталі, але деякі з них нагадують дефлектори (для захисту від дощу), які кріпляться до бічних вікон автомобіля. Здається очевидним, що власник Octavia накупив цих аксесуарів і встановив їх на капот, двері багажника, задній бампер, крила та С-стійки.

Але ще більше вражає велика кількість хрому. Контрастні смужки чи не повністю покривають передню і задню частину автомобіля: ними обклеєні "ребра" автомобіля, оптика, бампери. Крім того, на кришці багажника розташовуються шильдики "Sport" і "3.2".

Подібний тюнінг продовжуєтьтся і в салоні, також тут встановлено безліч кріплень для смартфонів і підключена величезна кількість кабелів (навіщо це все, відверто незрозуміло).

Тримається весь "апгрейд", ймовірно, на двосторонньому скотчі.

Нагадаємо, як раніше повідомляв OBOZREVATEL, Skoda визначилася з ім'ям свого першого електричного кросовера.

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