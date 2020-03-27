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27 березня • оновлено в 10:58
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Поліція придбала Lada Niva українського складання

1.7т
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Нещодавно AutoOboz повідомляв про те, що в Україні почалося складання автомобілів Lada – перші екземпляри вже були помічені в одному з салонів Києва. Тепер з'явилися нові подробиці щодо цього проекту.

З'ясувалося, що Лади в Україні не тільки збирають – їх навіть купують. Як повідомляє Facebook-спільнота Українські автомобілі, станом на 1 березня на вітчизняному ринку було продано 38 таких "Лад": Granta ліфтбек – 5 од., Granta седан – 2, Largus/Largus Cross – 10, Vesta Седан – 9, Vesta SW – 1, XRAY – 2, 4x4 / Нива – 9. Причому як мінімум один з ВАЗів українського виробництва – Нива – прописався в автопарку Поліції охорони України. Нещодавно відповідний автомобіль потрапив в об'єктиви камер.

Поліцейська Лада Нива українського складання

Поліцейська Лада Нива українського складання

avto-nomer.ru

Виробництвом Lada в Україні зайнявся Запорізький автомобільний завод. Тут здійснюється найпростіше, великовузлове складання цих машин (SKD Semi Knocked Down) – в такому вигляді автомобілі дешевше розмитнювати у порівнянні з поставкою повністю готових екземплярів. На ЗАЗ доставляються великі деталі в зборі (кузов, двигун, трансмісія, елементи підвіски та ін.), де їх потім збирають у повноцінне авто.

Автомобілі Лада українського складання

Автомобілі Лада українського складання

RCI News | Russian Cars Industry, vk.com

Автомобілі Лада українського складання

Автомобілі Лада українського складання

RCI News | Russian Cars Industry, vk.com

При цьому на таких авто може змінюватися VIN-номер, і у випадку з українськими Ладами змінюється міжнародний код виробника (WMI) – перші три символи коду. 18 лютого 2020 року їм було присвоєно WMI під позначенням Y9Z (позначення географічної зони, коду країни та коду автовиробника), інші ж символи, а також порядковий номер, залишилися російськими.

Автомобілі Лада українського складання

Автомобілі Лада українського складання

RCI News | Russian Cars Industry, vk.com

Відзначимо, що раніше ЗАЗ вже співпрацював з АвтоВАЗом. У 2003 році в Запоріжжі почався випуск моделей ВАЗ-21093 и ВАЗ-21099, а в 2005-му до них долучилася ще одна пара моделей – 2104 и 2107. Втім, "четвірки" виробляли лише один рік, складання "сімок" згорнули у 2008-му, а ось "дев'ятки" протрималися до 2011/2012 року. За цей час всього було зібрано близько 130 тис. машин.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що самий звичайний ВАЗ-2102 продали за 18 000 доларів.

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Тема
Автоновини України
Теги
Лада ВАЗ Lada нові авто
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Marozov Nicolay
Marozov Nicolay
Россияне всё хотят научить работать на заводах скакунов . Россияне не поймут что не их это дело фабрики и заводы .Им нужны польские паны плантации и вонтузы!
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Pavlov Dmitry
Pavlov Dmitry
Zrada Niva
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