Головна Новини
6 травня • оновлено в 23:13
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Новини

Унікальний універсал Mercedes-Benz S-Class виставили на продаж

2.4т
Читати матеріал російською

Американський колекціонер і винахідник Стюарт Парр з Нью-Йорка пропонує на продаж одну з рідкісних моделей зі своєї великої колекції.

Йдеться про унікальний універсалі Mercedes-Benz S-Class 1990 року, створеному на замовлення компанією Caro International з Гамбурга. Ця німецька мануфактура спеціалізується на виробництві і продажу лімузинів, броньованих машин і тюнінгу.

Mercedes-Benz 560 TEL з колекції Стюарта Парра

Mercedes-Benz 560 TEL з колекції Стюарта Парра

stuartparrcollection.com

Ексклюзивний універсал був створений на базі длиннобазного люксового седана Mercedes-Benz 560 SEL (W126). Варто відзначити, що це не єдиний універсал, побудований на базі W126. Схожі конверсії робили на замовлення кілька німецьких тюнінгових ательє, наприклад, Binz і Zender.

Mercedes-Benz 560 TEL від компанії Binz

Mercedes-Benz 560 TEL від компанії Binz

binz-international.com

Mercedes-Benz 560 TEL від компанії Zender

Mercedes-Benz 560 TEL від компанії Zender

zender.de

Mercedes-Benz 560 TEL від Caro International

Mercedes-Benz 560 TEL від Caro International

caro-hamburg.de

Що одержав позначення Mercedes-Benz 560 TEL, універсал оснащений 5,6-літровим атмосферним мотором V8. Він видає "на гора" 279 л.с. і має крутний момент в 430 Нм. Вся ця міць відправляється до задніх коліс через 4-ступінчастий "автомат".

Mercedes-Benz 560 TEL з колекції Стюарта Парра

Mercedes-Benz 560 TEL з колекції Стюарта Парра

stuartparrcollection.com

Автомобіль пофарбований чорною емаллю, а салон оздоблений чорною шкірою. Незважаючи на 30-річний вік, на одометрі машини всього 103 тисячі км. Вартість пропонують дізнатися безпосередньо у продавця, але з урахуванням ідеального стану машини і ексклюзивності конструкції, вона явно обійдеться недешево.

Mercedes-Benz 560 TEL з колекції Стюарта Парра

Mercedes-Benz 560 TEL з колекції Стюарта Парра

stuartparrcollection.com

Mercedes-Benz 560 TEL з колекції Стюарта Парра

Mercedes-Benz 560 TEL з колекції Стюарта Парра

stuartparrcollection.com

Як писав раніше OBOZREVATEL, на продаж виставили єдиний в світі універсал на базі Tesla Model S.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Новини автосвіту" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Сергій Іванов
Тема
Новини автосвіту
Місце
США
Теги
ретро б/к автомобіль Mercedes-Benz тюнінг
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
3
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Авто Новини

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 13184.

    Вилікувалися: 2097. Померли: 327.

  • У світі захворіли вже більше 3,7 мільйона осіб, загинули – 261 тисяча.

  • Дослідники встановили зв'язок між ожирінням і смертністю від коронавирусу.

  • Вчені заявили про активні мутації COVID-19 – їх вже було 198!

  • Виявляється, що коронавірусом можна заразитися вдома: чого потрібно побоюватися.

Новини авто

Топпублікації

Топблоги