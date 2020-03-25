Українці на Mercedes і Maybach безкоштовно роздавали маски

Незвичайне дійство зняли в Одесі. Місцевим жителям безкоштовно роздавали противірусні маски, причому робили це, судячи з усього, далеко не бідні благодійники.

Індивідуальні засоби захисту привезли на двох недешевих автомобілях – Maybach 62 та Mercedes-Benz GLS63 AMG. Будь-який бажаючий міг отримати маску, просто підійшовши до багажника однієї з машин.

В Україні з Mercedes і Maybach безкоштовно роздавали маски Ковальова Наталія, Facebook

З розпалом епідемії коронавируса захисні маски стали в Україні великим дефіцитом. Тому, вочевидь, одесити були вдячні волонтерам.

В Україні з Mercedes і Maybach безкоштовно роздавали маски Ковальова Наталія, Facebook

В Україні з Mercedes і Maybach безкоштовно роздавали маски Aleks Tvakku, Facebook

До речі, Україна є однією з небагатьох країн, де можна побачити такі нетипові картини. Наприклад, як раніше писав OBOZREVATEL, в Житомирі сфотографували преміальний седан Rolls-Royce Phantom, з якого продавали картоплю.

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