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25 березня • оновлено в 11:29
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Українці на Mercedes і Maybach безкоштовно роздавали маски

2.9т
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Незвичайне дійство зняли в Одесі. Місцевим жителям безкоштовно роздавали противірусні маски, причому робили це, судячи з усього, далеко не бідні благодійники.

Індивідуальні засоби захисту привезли на двох недешевих автомобілях – Maybach 62 та Mercedes-Benz GLS63 AMG. Будь-який бажаючий міг отримати маску, просто підійшовши до багажника однієї з машин.

В Україні з Mercedes і Maybach безкоштовно роздавали маски

В Україні з Mercedes і Maybach безкоштовно роздавали маски

Ковальова Наталія, Facebook

З розпалом епідемії коронавируса захисні маски стали в Україні великим дефіцитом. Тому, вочевидь, одесити були вдячні волонтерам.

В Україні з Mercedes і Maybach безкоштовно роздавали маски

В Україні з Mercedes і Maybach безкоштовно роздавали маски

Ковальова Наталія, Facebook

В Україні з Mercedes і Maybach безкоштовно роздавали маски

В Україні з Mercedes і Maybach безкоштовно роздавали маски

Aleks Tvakku, Facebook

До речі, Україна є однією з небагатьох країн, де можна побачити такі нетипові картини. Наприклад, як раніше писав OBOZREVATEL, в Житомирі сфотографували преміальний седан Rolls-Royce Phantom, з якого продавали картоплю.

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Тема
Автоновини України
Теги
Mercedes-Benz Mercedes-Maybach фотографии курйоз
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