Українець повісив на свою Audi "карантинні" номери

Житель міста Черкаси повісив на свій седан Audi A6 незвичайні номери. Замість звичного держзнака на його машині красується табличка з написом COVID-19.

Фотографію автомобіля опублікував на своїй сторінці в Фейсбуці журналіст Володомр Мукан. Як вдалося з'ясувати, у такий спсіб українець свого роду вирішив висловити протест: до недавнього часу через карантин в Україні не реєстрували вживані автомобілі, відповідно, власник не зміг поставити на облік придбану Ауді. У підсумку, спочатку він вирішив їздити на саморобних "карантинних" номерах.

Audi з "карантинними" номерами facebook.com/volodymyr.mukan

До речі, з 12 травня сервісні центри МВС відновили свою роботу (зокрема, за реєстрацією вживаних автомобілів), однак через величезний наплив людей черги утворилися на місяць вперед.

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