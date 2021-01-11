У США виявили експериментальний Volkswagen із витратою 3 л/100 км

У колекції американського шанувальника марки Volkswagen виявили рідкісний експериментальний VW Öko-Polo, витрата пального якого становить усього 3 л на 100 км.

Про це повідомляє пресслужба компанії. Американський колекціонер Росс Каплз (Ross Cupples) багато років збирає автомобілі німецького бренду VW. Однією з перлин його колекції є прототип Öko-Polo 1988 року випуску.

Машину побудували у межах проєкту зі створення автомобіля, витрата пального якого не мала перевищувати 3 л на 100 км пробігу. Дослідний зразок отримав назву Öko-Polo, що в перекладі з німецької означало Eco-Polo. Автомобіль оснастили компактним 2-циліндровим дизельним двигуном об'ємом 858 см³ із безпосереднім вприскуванням та турбонагнітачем G40. Для зниження шуму та вібрацій моторний відсік заповнили особливою термостійкою піною.

Під час всебічних випробувань 1988 року було виготовлено за різними даними від 50 до 75 прототипів Öko-Polo. На жаль, масове виробництво моделі виявилося нерентабельним, але вона дозволила інженерам Volkswagen накопичити необхідний досвід, який знайшов своє застосування на інших автомобілях бренду.

Каплз придбав один із прототипів у прекрасному стані, але в автомобілі не було найголовнішого елемента – двигуна з турбонагнітачем, який, з міркувань секретності, інженери VW демонтували. Тому Россу довелося встановити на його місце звичайний 1-літровий двигун Polo, щоб автомобіль міг пересуватися. Колишній власник машини придбав її на державному аукціоні. Яким чином автомобіль опинився у США, досі не відомо. Але, у будь-якому разі, це єдиний відомий екземпляр Öko-Polo у США.

Автомобілі Volkswagen давно стали невід'ємною частиною життя Росса. "Першою любов'ю" 10-річного хлопчика став жовтий Beetle 1972 року, придбаний його батьками, сімейним бізнесом яких була торгівля автомобілями. Першим власним автомобілем 16-річного Росса став седан Jetta GLI 1985 року. Відтоді він почав колекціонувати та реставрувати машини німецького бренду.

Нині в його колекції понад 70 машин, більшість з яких мають мінімальний пробіг та перебувають в оригінальному стані. Наприклад, серед безлічі автомобілів у зібранні Росса є п'ять Volkswagens Golf Harlequins у різних колірних комбінаціях. Уся колекція займає два великих гаражі.

"Я хочу зібрати щонайменше по одній моделі Volkswagen кожного покоління, – коментує Росс Каплз. – І наявність моделі Öko-Polo є частиною цієї місії. Мені подобається бути частиною історії бренду Volkswagen".

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, на аукціоні буде продана найбільша в США приватна колекція спорткарів концерну General Motors, а компанія Volkswagen презентувала нове покоління моторів TSI.