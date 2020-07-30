З авто в США виникли проблеми: вони не продаються і старіють

Автомобільний парк США почав відчутно старіти: аналітична фірма Markit провела дослідження і з'ясувала, що американці стали довше їздити на своїх авто, в результаті чого середній вік машин на американських дорогах становить майже 12 років. Це самий найвищий показник за останні 20 років.

Так, якщо ще в минулому році середній вік авто в США становив 11,8 років, то вже в цьому році – 11,9 років. І це без урахування пандемії COVID-19 та економічної кризи, які завдали великої шкоди по продажу нових авто. Заступник директора IHS Markit Тодд Кампо вважає, що різке уповільнення продажів автомобілів може привести до того, що середній вік автомобілів на дорогах США складе більше 12 років.

"Ми виразно очікуємо, що 12-річний ліміт буде перевищено. Люди, які працюють з дому, зможуть зменшити пробіги автомобілів, що дозволить останнім довше перебувати в експлуатації", – сказав Кампо.

Як зазначає Insurance Journal, основна причина, з якої старіють авто в США – постійне подорожчання нових машин і більш тривалий термін служби авто, який дозволяє старим ТС долати великі пробіги і міняти частіше власників.

Втім, є ті, кому такий стан справ вигідний – це виробники автозапчастин та СТО.

За оцінками IHS Markit, зараз наразі Сполучених Штатів налічується понад 280 мільйонів автомобілів.

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