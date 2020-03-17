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17 березня • оновлено в 15:22
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У США стартувало виробництво шин Nokian Tyres

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На заводі компанії Nokian Tyres, який знаходиться в місті Дейтон, штат Теннессі, почалося виробництво комерційної лінійки шин.

Про це повідомляє прес-служба компанії. Підприємство буде виробляти продукцію для американського ринку.

Новий завод Nokian Tyres в США

Новий завод Nokian Tyres в США

nokiantyres.com

Виробничий комплекс площею понад 77 тисяч м2 є одним з найсучасніших об'єктів у своїй галузі.

Виробничий комплекс площею понад 77 тисяч м2 є одним з найсучасніших в галузі

Виробничий комплекс площею понад 77 тисяч м2 є одним з найсучасніших в галузі

nokiantyres.com

Фундамент заводу був закладений у вересні 2017 року, а церемонія офіційного відкриття відбулася в жовтні минулого року. Це третій завод компанії після підприємств в Нокіа і Всеволожську.

Фундамент заводу був закладений у вересні 2017 року

Фундамент заводу був закладений у вересні 2017 року

nokiantyres.com

Початок комерційного виробництва в США є одним з головних подій для Nokian Tyres в цьому році. Новий завод дозволить подвоїти продажі шин Nokian Tyres в регіоні.

Перша тестова шина була виготовлена на новому заводі Nokian Tyres 1 липня 2019 року

Перша тестова шина була виготовлена на новому заводі Nokian Tyres 1 липня 2019 року

nokiantyres.com

Пізніше в 2020 році компанія запустить адміністративну будівлю, яка буде працювати на сонячній енергії. У ньому розташовані офіси, конференц-зали, оздоровчий центр для співробітників і навіть сауна. На території комплексу також розташовуватися автоматизований склад для зберігання до 600 тисяч шин.

Новий завод Nokian Tyres в США

Новий завод Nokian Tyres в США

nokiantyres.com

Як писав раніше OBOZREVATEL, компанія Nokian Tyres презентувала нову модель зимових фрикційних шин.

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Автор
Сергій Іванов
Тема
Новини автосвіту
Місце
США
Теги
шини новини авто Nokian Tyres
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