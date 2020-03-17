У США стартувало виробництво шин Nokian Tyres

На заводі компанії Nokian Tyres, який знаходиться в місті Дейтон, штат Теннессі, почалося виробництво комерційної лінійки шин.
Про це повідомляє прес-служба компанії. Підприємство буде виробляти продукцію для американського ринку.
Новий завод Nokian Tyres в США
nokiantyres.com
Виробничий комплекс площею понад 77 тисяч м2 є одним з найсучасніших об'єктів у своїй галузі.
Виробничий комплекс площею понад 77 тисяч м2 є одним з найсучасніших в галузі
nokiantyres.com
Фундамент заводу був закладений у вересні 2017 року, а церемонія офіційного відкриття відбулася в жовтні минулого року. Це третій завод компанії після підприємств в Нокіа і Всеволожську.
Фундамент заводу був закладений у вересні 2017 року
nokiantyres.com
Початок комерційного виробництва в США є одним з головних подій для Nokian Tyres в цьому році. Новий завод дозволить подвоїти продажі шин Nokian Tyres в регіоні.
Перша тестова шина була виготовлена на новому заводі Nokian Tyres 1 липня 2019 року
nokiantyres.com
Пізніше в 2020 році компанія запустить адміністративну будівлю, яка буде працювати на сонячній енергії. У ньому розташовані офіси, конференц-зали, оздоровчий центр для співробітників і навіть сауна. На території комплексу також розташовуватися автоматизований склад для зберігання до 600 тисяч шин.
Новий завод Nokian Tyres в США
nokiantyres.com
Як писав раніше OBOZREVATEL, компанія Nokian Tyres презентувала нову модель зимових фрикційних шин.
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