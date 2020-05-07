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7 травня • оновлено в 12:44
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У Швейцарії виявився фанат автомобілів Lada

2.6т
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Незважаючи на те, що в автомобілі Lada офіційно продаються в Швейцарії, зі зрозумілих причин вони там користуються вкрай слабим попитом. Проте, яким мінімум один шанувальник ВАЗів в цій країні знайшовся.

Причому пересувається він не на який-небудь звичайної Ладі, а спортивній – зарядженому седані Lada Vesta Sport. Фотографію Вести на швейцарських номерах, що була помічена в альпійському регіоні, опублікував інстаграм-аккаунт Lada Vesta Club.

Lada Vesta Sport в Швейцарії

Lada Vesta Sport в Швейцарії

instagram.com/lada_vesta_club

Однак не зовсім зрозуміло, як така Лада змогла опинитися Швейцарії. Річ у тім, що в самій країні продається виключно стандартна версія російського седана (від 13 200 євро). Швидше за все, спортивну Весту пригнали з Німеччини (там вона якраз продається), але невідомо, як її змогли поставити на облік, оскільки двигун Vesta Sport – 1.8 на 145 сил – не відповідає нормам щодо викидів.

Lada Vesta Sport в Швейцарії

Lada Vesta Sport в Швейцарії

instagram.com/lada_vesta_club

До речі, в Німеччині за Lada Vesta просять мінімум 12 490 евро. Для порівняння, її найближчий конкурент – Dacia Logan II – коштує 1,5 рази менше.

Lada Vesta Sport

Lada Vesta Sport

zr.ru

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Тема
Новини автосвіту
Теги
Лада ВАЗ нові авто аварія Lada
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Кристина Cтефанова
Кристина Cтефанова
А жопорожца в Швейцарии не обнаруживали?
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Morozov Nicolay
Morozov Nicolay
Кристина Cтефанова,сейчас россияне на запорожском заводе настроили выпуск лады. на майдане они мечтали о кружевных труселях в Бентли с печенькой в зубах , а теперь и этому очень рады что пан не даёт пинка на полях европы.
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