У Швейцарії продають рідкісний універсал BMW 7 Series

На одному з сайтів оголошень з'явився у продажу незвичайний екземпляр BMW 7 Series із кузовом універсал. Раритет оцінили у 120 тисяч швейцарських франків (111 тисяч євро).

Як стало відомо OBOZREVATEL, у Швейцарії продають дуже рідкісну версію BMW 7 Series першого покоління (Е23), створену 80-ті роки минулого століття німецькою компанією Euler GmbH. З огляду на інформацію на сайті, автомобіль був виготовлений у березні 1983 року.

За основу для створення незвичайної версії взяли BMW 735i. Автомобіль оснащений 6-циліндровим бензиновим двигуном об'ємом 3,4 літра та автоматичною трансмісією.

Універсал має елегантний профіль і гармонійні пропорції. Великі двері багажника забезпечують зручний доступ всередину. Задні ліхтарі були взяті від BMW 2002, оскільки "рідні" були занадто широкими. За інформацією Autoweek, на інших примірниках, побудованих Euler, використовувалися ліхтарі від E23.

На дверях багажника зроблено широку нішу під номерний знак, яка дозволяє встановлювати номери як європейського, так і американського стандарту. Крім того, вона отримала власний "двірник", а на внутрішній частині розміщені два динаміки акустичної системи.

Автомобіль отримав стильний передній бампер Alpina, багажні рейлінги на даху та додаткові ліхтарі на задніх крилах. Скільки всього було виготовлено таких універсалів, невідомо.

Примірник, пропонований на продаж, раніше був у США, потім перебрався до Німеччини, а тепер він у Швейцарії. Незважаючи на таку розлогу географію, заявлений пробіг – усього 11 тисяч км, та й як видно з фотографій, автомобіль перебуває в ідеальному стані. Тож не дивно, що й ціна на раритет порівняна з вартістю нового BMW 7 Series.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL,