У Росії Tesla Cybertruck вже покрився іржею

Покупці пікапа Tesla Cybertruck навряд чи отримають свої електромобілі раніше 2022 року, тому очікування необхідно якось скрасити. Рішення – створити Тесла Кібертрак своїми руками.

Як стало відомо OBOZREVATEL, в Росії це роблять вже не вперше. Минулого разу основою став ВАЗ 2109. Тепер – б/у УАЗ. І, здається, все пішло трохи не за планом.

Tesla Cybertruck на базі УАЗа виглядає досить незвично motor1.com

Шасі позашляховика довелося подовжити, але те ж саме зробили і з карданним валом. Це говорить про те, що автомобіль збереже повний привід – ура. Крім того, довелося встановити нові колеса і великі покришки. Адже гума УАЗа нікуди не годиться, а колеса ще й не пасують за розміром величезному пікапу.

Тесла Кібертрак в Росії доведеться несолодко, особливо з огляду на зимову вологість motor1.com

Варто відзначити, що в Росії, як завжди, зробили неможливе, адже кузов оригінального електромобіля Tesla Cybertruck виконаний з нержавіючої сталі. Цей матеріал не схильний до корозії, чого не скажеш про цю копію...

Електричний пікап Tesla Cybertruck здорової людини виглядає так tesla.com

Мабуть, надалі роботу над проєктом продовжать, якщо тільки прогресуюча іржа не знищить кузов. Можливо, його відполірують до стану електромобіля, яким так пишається Ілон Маск. Та чи буде цього достатньо для захисту від подальшої корозії? ..

Основою для конкретного Cybertruck послужив УАЗ uaz.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, на найпопулярнішій моделі Tesla виявили іржу.

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