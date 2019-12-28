У одеського бізнесмена Руслана Тарпана викрали "сталінський" броньовик

У Москві невідомі викрали раритетний броньований лімузин ЗИС-115, що належить начальнику служби безпеки одеського бізнесмена Руслана Тарпана.
Про це повідомляє портал Baza. Викрадений автомобіль свого часу возив вищих радянських чинів. Останнім часом раритет знаходився в приватному гаражі на півночі Москви. Рідкісний броньований лімузин оцінюється в 2,5 млн євро.
Броньований лімузин ЗИС-115
wheelsage.org
"Вночі, 27 грудня, шість чоловіків проникли в гараж, повантажили ЗІС на евакуатор (лімузин нема на ходу) і відвезли в невідомому напрямку", – повідомляє видання Baza.
У Москві викрали броньований ЗІС-115
t.me/s/bazabazon
Руслан Тарпан є власником однієї з найбільш солідних колекцій радянських урядових лімузинів. Викрадений броньований ЗІС-115 також відноситься до цієї колекції, але за документами належить начальнику служби безпеки одеського бізнесмена.
Броньований лімузин ЗИС-115
wheelsage.org
ЗІС-115 – радянський броньований автомобіль вищого класу, створений на базі моделі ЗІС-110. Автомобіль призначався для вищого керівництва СРСР і, в першу чергу, для Йосипа Сталіна. Машина збиралася в спеццеху ЗІСа з 1949 по 1955 рік. Всього було вироблено близько п'ятдесяти броньованих екземплярів.
Броньованим лімузином ЗІС-115 користувалися вищі чини СРСР, в тому числі Йосип Сталін
wheelsage.org
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