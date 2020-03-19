У нові Range Rover ставлять старі мотори Пежо: фотодоказ

Автомобілі марки Land Rover – це преміальні машини, що пропонують найвищий рівень комфорту. Але мало хто знає, що у них є як мінімум одна спільна "деталь" зі старими Peugeot і Ciroen.

Цією спільною деталлю є 3,0-літровий турбований дизель AJD-V6 сімейства Lion. Даний мотор раніше був розроблений саме концерном PSA, і зараз їм оснащують деякі моделі групи Jaguar Land Rover.

Новий Range Rover Sport з двигуном Peugeot topgir.com.ua

На такий факт звернуло увагу видання TopGir. Редакція сайту отримала від свого читача фотографії свіжого Range Rover Sport, на яких чітко видно, що під капотом машини знаходиться двигун з логотипами Peugeot і Ciroen.

Новий Range Rover Sport з двигуном Peugeot topgir.com.ua

Новий Range Rover Sport з двигуном Peugeot topgir.com.ua

Звідки ж узятися старими французьким двигунам на британських машинах? Річ у тім, що цей дизельний мотор був створений в ту пору, коли PSA активно співпрацював з Ford. А останньому, у свою чергу, тоді належала компанія Land Rover.

Раніше дизельним AJD-V6 оснащувалися французькі Citroen C6 і Peugeot 407, а зараз у групи PSA вже немає машин з такими великими двигунами. Зате JLR досі активно їх ставить на свої великі моделі.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що Range Rover готує нову модель, яка буде електромобілем.

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