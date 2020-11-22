У мережі показали, як витягнути авто з бруду або снігу за допомогою підручних засобів

Щоб витягнути автомобіль із багнюки або снігу, необов'язково використовувати інший транспортний засіб або ж просити пасажирів підштовхнути. Це можна зробити самому за допомогою підручних засобів – палиці (дошки) та мотузки (стрічки).

Відео відповідного лайфхаку опублікував YouTube-канал Secret Autochanel. Як випливає з ролика, для самостійного звільнення автомобіля з пастки палицю потрібно прикріпити до колеса, після чого акуратно починати виїжджати. Конструкція буде служити упором і не дасть колесу пробуксовувати на місці, завдяки чому машина зможе рухатися (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця новини).

Головна умова – потрібно підібрати палицю, яка чіплялася б об колісну арку автомобіля (у багажнику не буде зайвим завжди возити із собою мотузку, а основний "доважок" можна вже відшукати на місці). Автор лайфхаку дозволив собі взяти досить велику дошку, оскільки в його позашляховика велика відстань між колесом і кузовом авто.

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