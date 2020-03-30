У мережі показали Toyota Land Cruiser з дерев'яним кузовом. Відео

Toyota Land Cruiser 200 виробляють з 2007 року. Незабаром модель отримає наступника, але тільки тепер японський позашляховик отримав дерев'яну версію.

З цього матеріалу виконано кузов, котрий умілець з В'єтнаму виточив з дерева. Скажемо відразу, що робота виконана просто приголомшлива! Навіть дивно, що все почалося зі звичайних дощок.

Все почалося з підготовки великих елементів скріншот відео

Як неважко здогадатися, з цього натурального матеріалу виконано не тільки кузов, але і покришки, колісні диски та навіть стекла. Відмінно! При цьому двері, капот і кришка багажника відкриваються, а передні колеса (незалежно один від одного) можна повертати.

Для особливого Toyota LC200 знадобилося багато дерев'яних деталей скріншот відео

Варто відзначити високий рівень деталізації скріншот відео

На відео нижче зображений докладний і дуже заспокійливий процес створення дерев'яного шедевра. Якщо ви не знаєте, чим себе зайняти на карантині та при цьому не впевнені в своїх творчих здібностях, можете подивитися, як це роблять інші.

В результаті дерев'яний Ленд Крузер виглядає відмінно скріншот відео

Тільки подивіться, як схожий! toyota.com

До того ж, цей талановитий майстер створив і Lexus LX570 – рідного брата Тойота Ленд Крузер 200 – який вийшов ще кращим.

На каналі Woodworking Art в YouTube є й інші неймовірні відео про виготовлення автомобілів, які ви можете бачити нижче. Головна родзинка цих моделей, яка їх безсумнівно об'єднує, – красива текстура дерева, якої так бракує справжнім автомобілям. Правда, позашляховик Лексус умілець все ж пофарбував, завдяки чому дерев'яна машина стала ще більше схожою на реальне авто.

Нагадаємо, OBOZREVATEL вже розповідав про старий Toyota Land Cruiser FJ40, який виставили на продаж в хорошому стані.

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