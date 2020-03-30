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30 березня • оновлено в 16:08
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У мережі показали Toyota Land Cruiser з дерев'яним кузовом. Відео

1.3т
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Toyota Land Cruiser 200 виробляють з 2007 року. Незабаром модель отримає наступника, але тільки тепер японський позашляховик отримав дерев'яну версію.

З цього матеріалу виконано кузов, котрий умілець з В'єтнаму виточив з дерева. Скажемо відразу, що робота виконана просто приголомшлива! Навіть дивно, що все почалося зі звичайних дощок.

Все почалося з підготовки великих елементів

Все почалося з підготовки великих елементів

скріншот відео

Як неважко здогадатися, з цього натурального матеріалу виконано не тільки кузов, але і покришки, колісні диски та навіть стекла. Відмінно! При цьому двері, капот і кришка багажника відкриваються, а передні колеса (незалежно один від одного) можна повертати.

Для особливого Toyota LC200 знадобилося багато дерев'яних деталей

Для особливого Toyota LC200 знадобилося багато дерев'яних деталей

скріншот відео

Варто відзначити високий рівень деталізації

Варто відзначити високий рівень деталізації

скріншот відео

На відео нижче зображений докладний і дуже заспокійливий процес створення дерев'яного шедевра. Якщо ви не знаєте, чим себе зайняти на карантині та при цьому не впевнені в своїх творчих здібностях, можете подивитися, як це роблять інші.

В результаті дерев'яний Ленд Крузер виглядає відмінно

В результаті дерев'яний Ленд Крузер виглядає відмінно

скріншот відео

Тільки подивіться, як схожий!

Тільки подивіться, як схожий!

toyota.com

До того ж, цей талановитий майстер створив і Lexus LX570 – рідного брата Тойота Ленд Крузер 200 – який вийшов ще кращим.

На каналі Woodworking Art в YouTube є й інші неймовірні відео про виготовлення автомобілів, які ви можете бачити нижче. Головна родзинка цих моделей, яка їх безсумнівно об'єднує, – красива текстура дерева, якої так бракує справжнім автомобілям. Правда, позашляховик Лексус умілець все ж пофарбував, завдяки чому дерев'яна машина стала ще більше схожою на реальне авто.

Нагадаємо, OBOZREVATEL вже розповідав про старий Toyota Land Cruiser FJ40, який виставили на продаж в хорошому стані.

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Автор
Стас Сіділєв
Тема
Новини автосвіту
Теги
Lexus Toyota позашляховик авто
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