У мережі показали найкрутіший український позашляховик ЛуАЗ

Український позашляховик ЛуАЗ-969 показали в незвичайному крутому тюнінгу. Автомобіль сильно змінився та отримав нове обладнання.

Кузов ЛуАЗ-969 став набагато практичнішим. Фото: topgir.com.ua

Як повідомляє Top Gir, компактний позашляховик отримав новий дах від Mercedes Sprinter. При цьому кузов став чотирьохдверним, з'явилися інші бампери, лебідка, багажник на даху, шноркель і виведений нагору вихлоп.

Кліренс збільшили і встановили позашляхові шини діаметром 14 дюймів. Передні фари від VW Golf другого покоління. Також в автомобілі з'явився дизельний двигун Volkswagen.

Позашляховик ЛуАЗ-969 став вищим. Фото: topgir.com.ua

У салоні ЛуАЗ-969 – крісла від Lanos, що напевно додасть комфорту в дорозі.

Салон ЛуАЗ-969 з кріслами Lanos. Фото: topgir.com.ua

Нагадаємо, як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні виставили на продаж найбільш незвичайний позашляховик Лада.