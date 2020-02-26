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26 лютого • оновлено в 07:35
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У мережі показали колекцію з майже 38 тисяч авто

1.7т
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Колишній ралійний гонщик представив свою колекцію з 37777 тисяч автомобілів.

Як стало відомо OBOZREVATEL, на сьогоднішній день це найбільше в світі зібрання машин, про що Біллі Карам отримав відповідний сертифікат Книги Рекордів Гіннеса.

Близько 30 років тому ралійний гонщик Біллі Карам з Лівану почав збирати свою колекцію. Крім автомобілів в його колекції є літаки, залізнична і військова техніка. Для більш ефектного оформлення свого зібрання, він побудував 577 діорам, за що також отримав кілька сертифікатів від Книги Рекордів Гіннеса.

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Біллі Карам є багаторазовим чемпіоном Лівану з ралі. Він викупив всі свої гоночні боліди, на яких брав участь в гонках, і вони також представлені в експозиції.

Як писав раніше OBOZREVATEL, мініатюрний Chevrolet оцінили в 100 тисяч доларів.

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Автор
Сергій Іванов
Тема
Новини автосвіту
Місце
Ліван
Теги
авто новини Книга рекордів Гіннеса
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