У мережі показали колекцію з майже 38 тисяч авто

Колишній ралійний гонщик представив свою колекцію з 37777 тисяч автомобілів.

Як стало відомо OBOZREVATEL, на сьогоднішній день це найбільше в світі зібрання машин, про що Біллі Карам отримав відповідний сертифікат Книги Рекордів Гіннеса.

Близько 30 років тому ралійний гонщик Біллі Карам з Лівану почав збирати свою колекцію. Крім автомобілів в його колекції є літаки, залізнична і військова техніка. Для більш ефектного оформлення свого зібрання, він побудував 577 діорам, за що також отримав кілька сертифікатів від Книги Рекордів Гіннеса.

Біллі Карам є багаторазовим чемпіоном Лівану з ралі. Він викупив всі свої гоночні боліди, на яких брав участь в гонках, і вони також представлені в експозиції.

Як писав раніше OBOZREVATEL, мініатюрний Chevrolet оцінили в 100 тисяч доларів.

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