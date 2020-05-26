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26 травня • оновлено в 09:45
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У Києві велосипед виявився швидшим і зручнішим, ніж Lamborghini

1.9т
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В останні дні на тлі карантину і обмежень в роботі транспорту Київ занурився у затори. Через це на дорозі рівними виявилися всі автомобілі – як показала практика, володіння супер потужною та швидкою машиною не дає ніяких переваг.

А ось про велосипед такого не скажеш. З його допомогою можна пересуватися без будь-яких "перебоїв", що наочно показав житель столиці Олександр Шевкунов.

У своєму Фейсбуці він опублікував фото, як обігнав на велосипеді ексклюзивний суперкар Lamborghini Aventador SVJ Roadster, який потрапив у затор так само, як і інші машини.

Велосипед обігнав Lamborghini

Велосипед обігнав Lamborghini

facebook.com/aleksandr.shevkunov

Велосипед обігнав Lamborghini

Велосипед обігнав Lamborghini

facebook.com/aleksandr.shevkunov

До речі, про цей Lamborghini Aventador SVJ Roadster OBOZREVATEL вже писав: цей 770-сильний автомобіль з'явився в Україні не так давно і, за чутками, обійшовся своєму власникові в 650 000 євро. А ще його недавно зупинила поліція.

Велосипед обігнав Lamborghini

Велосипед обігнав Lamborghini

facebook.com/aleksandr.shevkunov

Велосипед обігнав Lamborghini

Велосипед обігнав Lamborghini

facebook.com/aleksandr.shevkunov

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що музикант з Туреччини вибрав своїм автомобілем ЗАЗ Таврія.

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Автор
Віталій Сазонов
Тема
Автоновини України
Теги
авто курйоз фотографии
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