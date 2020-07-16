У Києві продають ідеальний Peugeot, якому 70 років

У Києві виставили на продаж раритетний Peugeot 203, який випущено в 1949 році. Автомобілю більше 70 років, а стан відмінний. Але оцінили машину як нову Skoda Octavia 2020.

Вживаний автомобіль в дуже хорошому стані. Фото: auto.ria.com

Автомобіль зазнав реставрації і тепер виглядає відмінно. Те саме стосується і салону Peugeot 203, який виглядає чисто і охайно. Дивани та карти дверей оздоблені світло-сірою м'якою тканиною.

Важливо, що крім гарного стану, що безсумнівно є великим плюсом для такого старого примірника, автомобіль розмитнений і поставлений на облік. Тому на ньому можна спокійно пересуватися дорогами України.

Салон Peugeot 203. Фото: auto.ria.com

Салон Peugeot 203. Фото: auto.ria.com

З огляду на все це, ціна в $19 900 здається досить привабливою пропозицією. Під капотом – бензиновий двигун об'ємом 1,3 л потужністю 42 л.с., який працює в парі з 4-ступеневою механічною КПП. Максимальна швидкість становить 115 км/ч.

OBOZREVATEL раніше показував унікальний німецький лімузин 1937 року, який продають в Україні дорожче 50 тис. доларів.