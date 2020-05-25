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25 травня • оновлено в 10:57
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У Києві поліція зупинила авто на єврономерах за 650 000 євро

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Існує думка, що поліцейські бояться зупиняти дорогі автомобілі через можливі "проблеми і неприємності", якими можуть загрожувати водії. Але, як показує практика, це не так.

Нещодавно в Києві на бульварі Дружби Народів екіпаж патрульних зупинив один з найдорожчих автомобілів не те, щоб в Україні, а в усьому світі в принципі. Йдеться про Lamborghini Aventador SVJ Roadster – раніше OBOZREVATEL вже розповідав про цей автомобіль, він з'явився на українських дорогах відносно недавно і обійшовся своєму власникові у 650 000 євро.

Поліцейські зупинили Lamborghini за 650 000 євро

Поліцейські зупинили Lamborghini за 650 000 євро

instagram.com/vehicles.exclusive

З якої причини патрульні зупинили водія Lamborghini, точно невідомо – швидше за все, за проїзд по смузі громадського транспорту.

Поліцейські зупинили Lamborghini за 650 000 євро

Поліцейські зупинили Lamborghini за 650 000 євро

instagram.com/vehicles.exclusive

У коментарі до фото, які були опубліковані в соцмережі Instagram, автори відзначають, що поліцейські були "явно спантеличені", що не дивно – подібні авто вони точно не щодня зупиняють. До того ж, суперкар перебуває не на українській, а на європейській реєстрації – у нього чеські номери.

Що ж стосується самого авто, Lamborghini Aventador SVJ Roadster – це ексклюзивний суперкар, що відрізняється заводським тюнінгом. Він оснащений 6,5-літровим V12 потужністю 770 к.с., прискорюється до "сотні" за 2,9 сек і розвиває максимальну швидкість понад 350 км/год. Всього буде випущено 800 таких "Родстерів", мінімальна вартість кожного екземпляра – 387 тис. євро (на цінник конкретно цього екземпляра вплинули не тільки додаткові опції, але й вихлоп Balboni за 30 000 євро).

Раніше OBOZREVATEL розповідав про те, що в Україні з'явився найпотужніший та найшвидший седан в світі.

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Тема
Автоновини України
Теги
поліція авто суперкар Lamborghini
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