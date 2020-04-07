У Канзасі виявили колекцію з двох сотень рідкісних авто

Колекція ретро техніки, виявлена в величезному ангарі в Канзасі, належала Роджеру Юджину Регер.
У Канзасі виявлена колекція з понад двох сотень авто
vanderbrinkauctions.com
Півстоліття тому він винайшов і запатентував конструкцію надувного будинку для дитячих атракціонів. Це принесло йому і його дружині цілий статок, а любов до американських авто визначило тематику майбутньої колекції.
Свою колекцію Боб Регер збирав з 14 років
vanderbrinkauctions.com
Зібрання нараховує 226 автомобілів, велика частина яких виготовлена у 30-70-ті роки минулого століття. Найстарішим з них є Ford Model A 1928 року, а наймолодшим – Ford Mustang GT 1987 року.
Велика частина колекції присвячена моделям Ford 30-х років
vanderbrinkauctions.com
Ford V8
vanderbrinkauctions.com
Цікаво, що велика частина колекції Ford присвячена 1932 модельному року: в гаражі виявилося 17 прекрасно збережених авто.
Ford
vanderbrinkauctions.com
Крім машин з "блакитним овалом" в колекції є кілька Corvette перших поколінь, добірка різних моделей Chevrolet 1957 року народження, включаючи кабріолет Bel Air.
Chevrolet Corvette
vanderbrinkauctions.com
Chevrolet Bel Air
vanderbrinkauctions.com
Улюбленим автомобілем Боба був відновлений кабріолет Buick Skylark 1953 року
vanderbrinkauctions.com
Ford T-bird
vanderbrinkauctions.com
Є в зiбранi і знамениті Muscle Car, такі як кабріолет Chevrolet Camaro SS (1968), кабріолет Camaro Indy (1969), Plymouth Cuda (1970) і модифікований, але не відновлений Pontiac GTO (1972).
У Канзасі виявлена колекція з понад двох сотень авто
vanderbrinkauctions.com
Після відходу з життя Боба Регер у вересні минулого року спадкоємці вирішили її продати. У жовтні на аукціоні VanDerBrink в Канзасі планується реалізувати близько 140 машин з колекції.
Як писав раніше OBOZREVATEL, в гаражі виявили три сотні рідкісні авто.
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