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7 квітня • оновлено в 17:59
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У Канзасі виявили колекцію з двох сотень рідкісних авто

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Колекція ретро техніки, виявлена в величезному ангарі в Канзасі, належала Роджеру Юджину Регер.

У Канзасі виявлена колекція з понад двох сотень авто

У Канзасі виявлена колекція з понад двох сотень авто

vanderbrinkauctions.com

Півстоліття тому він винайшов і запатентував конструкцію надувного будинку для дитячих атракціонів. Це принесло йому і його дружині цілий статок, а любов до американських авто визначило тематику майбутньої колекції.

Свою колекцію Боб Регер збирав з 14 років

Свою колекцію Боб Регер збирав з 14 років

vanderbrinkauctions.com

Зібрання нараховує 226 автомобілів, велика частина яких виготовлена у 30-70-ті роки минулого століття. Найстарішим з них є Ford Model A 1928 року, а наймолодшим – Ford Mustang GT 1987 року.

Велика частина колекції присвячена моделям Ford 30-х років

Велика частина колекції присвячена моделям Ford 30-х років

vanderbrinkauctions.com

Ford V8

Ford V8

vanderbrinkauctions.com

Цікаво, що велика частина колекції Ford присвячена 1932 модельному року: в гаражі виявилося 17 прекрасно збережених авто.

Ford

Ford

vanderbrinkauctions.com

Крім машин з "блакитним овалом" в колекції є кілька Corvette перших поколінь, добірка різних моделей Chevrolet 1957 року народження, включаючи кабріолет Bel Air.

Chevrolet Corvette

Chevrolet Corvette

vanderbrinkauctions.com

Chevrolet Bel Air

Chevrolet Bel Air

vanderbrinkauctions.com

Улюбленим автомобілем Боба був відновлений кабріолет Buick Skylark 1953 року

Улюбленим автомобілем Боба був відновлений кабріолет Buick Skylark 1953 року

vanderbrinkauctions.com

Ford T-bird

Ford T-bird

vanderbrinkauctions.com

Є в зiбранi і знамениті Muscle Car, такі як кабріолет Chevrolet Camaro SS (1968), кабріолет Camaro Indy (1969), Plymouth Cuda (1970) і модифікований, але не відновлений Pontiac GTO (1972).

У Канзасі виявлена колекція з понад двох сотень авто

У Канзасі виявлена колекція з понад двох сотень авто

vanderbrinkauctions.com

Після відходу з життя Боба Регер у вересні минулого року спадкоємці вирішили її продати. У жовтні на аукціоні VanDerBrink в Канзасі планується реалізувати близько 140 машин з колекції.

Як писав раніше OBOZREVATEL, в гаражі виявили три сотні рідкісні авто.

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Автор
Сергій Іванов
Тема
Новини автосвіту
Місце
США
Теги
автобус Новини ДНР Chevrolet Ford ретро
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