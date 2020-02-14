У 2-річного електромобіля Tesla раптово облізла фарба

Американський власник Tesla поскаржився на свій седан Model 3. Незважаючи на те, що автомобіль порівняно новий, у господаря виникли питання до його якості.

Як повідомляє InsideEVs, житель Каліфорнії Бенджамін Хейлі виявив, що у його "трійки" облізла фарба в нижній частині автомобіля – постраждали пороги і двері і крила. При цьому електрокар був куплений лише у 2018 році.

Знос лакофарбового покриття у Tesla Model 3 insideevs.com

Більш того, як повідомив Хейлі, фарба початку злазити ще минулої зими, оскільки в нинішній сезон він не використовував машину – весь цей час вона стояла в гаражі. Крім того, власник заявив, що він весь час пересувається виключно по звичайних дорогах, на ділянки, які могли пошкодити ЛФП (з гравієм або крихтою від вулканічної породи), він ні разу не виїжджав. При цьому Tesla "мешкає" в теплому кліматі – тобто мова про пошкодження реагентами, якими обробляють обмерзлі дороги, не йде. У той же час її пошкоджені елементи явно виглядають "відпіскоструєними". З колишніми автомобілями Хейлі подібної проблеми не мав.

Знос лакофарбового покриття у Tesla Model 3 insideevs.com

Знос лакофарбового покриття у Tesla Model 3 insideevs.com

Знос лакофарбового покриття у Tesla Model 3 insideevs.com

Знос лакофарбового покриття у Tesla Model 3 insideevs.com

За словами власника, він звернувся за вирішенням проблеми до дилера, але йому відмовив, зіславшись на те, що це негарантійний випадок.

Tesla Model 3 tesla.com

InsideEVs повідомляє, що у Tesla Model 3 дійсно є проблеми з якістю. Відомі випадки, коли тонкий шар лаку стає подряпаним після першої ж мийки, а нерівномірне забарвлення кузова і матові (невідпаліровані) ділянки і зовсім не є новиною. Також є проблеми з оптикою – фари та задні ліхтарі у деяких екземплярів серйозно запотівають.

Подряпини після мийки на інший Model 3 insideevs.com

Запітнілі ліхтарі у Tesla Model 3 insideevs.com

Запітнілі ліхтарі у Tesla Model 3 insideevs.com

Нагадаємо, як раніше повідомляв OBOZREVATEL, Tesla готується до виробництва Model Y, причому незадовго до початку випуску її збільшили запас ходу.

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