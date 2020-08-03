Ціни на бензин і дизель в Україні зросли на 75 копійок

C 1 по 31 липня 2020 року роздрібні ціни на бензин і дизельне пальне на українських АЗС в середньому зросли на 75 коп/літр. Деякі оператори підняли ціни на 1-2,5 грн.

За інформацією Encorr, зростання вартості зафіксувалося з червня 2020 року після динамічного зниження цін на тлі різкого падіння вартості нафти на світовому ринку.

Ціни на бензин і дизель в Україні:

бензин А-92: 21,85 грн/літр

бензин А-95: 22,89 грн/літр

дизель: 22,32 грн/літр

Ціни на бензин і дизель в Україні. дані Encorr

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав про стан українського ринку нових авто в липні.