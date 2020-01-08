Німецький автопром відкотився на 22 роки назад: чому це відбулося

У Німеччині помітно скоротився рівень виробництва автомобілів. Про це свідчить статистика за минулий рік.

Як пише DW, у 2019 році німецький автопром випустив 4,7 млн легкових автомобілів (-9% в порівнянні з 2018-м), що є найгіршим показником з 1997 року. На це вказують дані, опубліковані Об'єднанням німецької автомобільної промисловості (VDA).

Виробництво автомобілів в Німеччині помітно знизилося DW

Експерти виділяють дві причини падіння виробництва: ослаблення попиту на автомобілі на глобальному ринку і зменшення лояльності самих німців до автомобілів вітчизняного виробництва. На останній вказує той, факт, що продажі нових авто в Німеччині виросли (!) За минулий рік: в 2019-му німці поставили на облік 3,5 млн нових машин, що на 5% більше, ніж в 2018 році.

Які ж причини такого переорієнтації? Не виключено, що частково проблема криється в зниженні якості німецьких авто, яка спостерігається останні два десятки років. Також не можна виключати відмову німців від консерватизму, збільшення надійності автомобілів виробників з інших країн, а також постійне збільшення різноманіття моделей на ринку.

Зрозуміло, що левова частка з 4,7 млн випущених авто була відправлена на експорт. І тут падіння помітне ще більше: за межами Німеччини німці відвантажили 3,5 млн авто, що на 13% менше показника позаминулого року.

Як раніше розповідав OBOZREVATEL, виявляється, кілька років тому на АвтоВАЗі виношували ідею випуску "Таврії" і "Славути" в Греції. Для машин навіть придумали оновлений дизайн, однак до реалізації проекту справа не дійшла.

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