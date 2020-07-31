Toyota представила особливу версію Land Cruiser

Компанія Toyota підготувала для своїх фанів нову спеціальну версію Land Cruiser 200 Heritage Edition.

2021 Toyota Land Cruiser 200 Heritage Edition. фото: pressroom.toyota.com

Новинка отримала додатковий третій ряд сидінь, а також розширений набір опцій. Зокрема, палітра кольорів кузова доповнена нові відтінками Midnight Black Metallic і Blizzard Pearl. Автомобіль прикрасили чорною глянсовою гратами радіатора, комплектом кованих алюмінієвих 18-дюймових дисків BBS бронзового кольору, а також виконаних в ретро-стилі емблемах Land Cruiser на задніх стійках.

2021 Toyota Land Cruiser 200 Heritage Edition. фото: pressroom.toyota.com

2021 Toyota Land Cruiser 200 Heritage Edition. фото: pressroom.toyota.com

У плані техніки все залишилося без змін. Автомобіль оснащується 5,7-літровим V8 потужністю 381 к.с., який працює в парі з 8-ступінчастою автоматичною коробкою передач. Привід, традиційно, повний з міжосьовим діфференціаломTorsen і двоступеневої "раздаткой".

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Автомобіль оснащений адаптивною підвіскою Kinetic Dynamic Suspension System з гідравлічними стабілізаторами поперечної стійкості, системами допомоги при старті на підйомі і спуску з гори, системою допомоги при русі по бездоріжжю Crawl Control, Off-Road Turn Assist та ін. Крім того, в арсеналі новинки є комплексна система безпеки Toyota Safety Sense P , яка прийде на допомогу водієві в складних дорожніх умовах.

Забезпечити комфорт водієві і пасажирам допоможуть чотирьохзонний автоматичний клімат-контроль з 28-ю воздуховодами, підігрів і вентиляція передніх крісел, люк з електроприводом, підігрів керма і інші приємні опції.

Для обробки салону використана чорна шкіра з рядком бронзового кольору. фото: pressroom.toyota.com

Розважати пілота і його супутників в дорозі буде мультимедійна система з режимом Siri Eyes Free, 9-дюймовим дисплеєм, аудіосистемою JBL з 14-у динаміками і супутниковим радіо Sirius XM. На центральній консолі передбачена панель для бездротової зарядки смартфонів.

2021 Toyota Land Cruiser 200 Heritage Edition. фото: pressroom.toyota.com

Вартість Toyota Land Cruiser 200 2021 модельного року на американському ринку стартує з позначки $ 85 515, а за версію Heritage Edition просять $ 87845. Ціна на Heritage Edition в 7-місцевому виконанні стане відома ближче до вересня.

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