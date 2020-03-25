Toyota Camry перетворилася на кросовер, ставши ідеальним авто для українських доріг

Toyota Camry XV70 – один з найбільш популярних автомобілів у своєму сегменті. Але цій моделі все ж не вистачає універсальності. Тому настав час поглянути на кросовер Тойота Камрі.

За основу взяли потужнішу модифікацію Toyota Camry TRD, яка представлена на деяких ринках. Автомобіль отримав помітно збільшений кліренс, оздоблення обвісу з темного нефарбованого пластика і тонкий металевий захист у нижній частині переднього бампера.

Нефарбований пластик та високий кліренс дуже личать Toyota Camry vladtime.ru

Дизайнер, який попрацював над цією візуалізацією, напевно хотів зробити Camry пристосованою практично до будь-яких умов. Від себе додамо, що такий автомобіль напевно сподобався б українським покупцям.

Toyota Camry перетворили на справжній кросовер vladtime.ru

Схоже, Тойота Камрі найближчим часом може отримати безліч нових модифікацій toyota.com

З цієї нагоди варто згадати Volvo S60 Cross Country – піднятий повнопривідний седан. Напевно при роботі з кросовером Toyota Camry дизайнер надихнувся саме цим автомобілем.

Volvo S60 Cross Country також експериментував зі стилем кросовера volvo.com

Повнопривідний седан Вольво підготувався до поганих доріг volvo.com

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