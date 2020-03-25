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25 березня • оновлено в 14:31
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Toyota Camry перетворилася на кросовер, ставши ідеальним авто для українських доріг

3.1т
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Toyota Camry XV70 – один з найбільш популярних автомобілів у своєму сегменті. Але цій моделі все ж не вистачає універсальності. Тому настав час поглянути на кросовер Тойота Камрі.

За основу взяли потужнішу модифікацію Toyota Camry TRD, яка представлена на деяких ринках. Автомобіль отримав помітно збільшений кліренс, оздоблення обвісу з темного нефарбованого пластика і тонкий металевий захист у нижній частині переднього бампера.

Нефарбований пластик та високий кліренс дуже личать Toyota Camry

Нефарбований пластик та високий кліренс дуже личать Toyota Camry

vladtime.ru

Дизайнер, який попрацював над цією візуалізацією, напевно хотів зробити Camry пристосованою практично до будь-яких умов. Від себе додамо, що такий автомобіль напевно сподобався б українським покупцям.

Toyota Camry перетворили на справжній кросовер

Toyota Camry перетворили на справжній кросовер

vladtime.ru

Схоже, Тойота Камрі найближчим часом може отримати безліч нових модифікацій

Схоже, Тойота Камрі найближчим часом може отримати безліч нових модифікацій

toyota.com

З цієї нагоди варто згадати Volvo S60 Cross Country – піднятий повнопривідний седан. Напевно при роботі з кросовером Toyota Camry дизайнер надихнувся саме цим автомобілем.

Volvo S60 Cross Country також експериментував зі стилем кросовера

Volvo S60 Cross Country також експериментував зі стилем кросовера

volvo.com

Повнопривідний седан Вольво підготувався до поганих доріг

Повнопривідний седан Вольво підготувався до поганих доріг

volvo.com

OBOZREVATEL вже розповідав про новий кросовер на базі Toyota RAV4, який буде нагадувати Lexus.

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Автор
Стас Сіділєв
Тема
Новини автосвіту
Теги
Toyota позашляховик кросовер нові авто авто
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