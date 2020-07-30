Топдесятка старих авто, на яких досі їздять німці

Компанія BBE Automotive GmbH і німецька асоціація VDA (Verband der Automobilindustrie) підрахували кількість раритетних автомобілів, які їздять дорогами Німеччини.

За основу були взяті статистичні дані Федерального відомства транспортних засобів Німеччини (KBA).

Виявилося, що за станом на 2020 рік в ФРН зареєстровано 526 тисяч автомобілів, яким не менше 30 років. Причому дані показали, що кількість цих машин лише збільшується.

VW Kafer - найпопулярніший класичний автомобіль в Німеччині. radiosarajevo.ba

Пояснюється це тим, що ті автомобілі, які з'явилися в 1970-1980-х роках і вже відносяться до класичних (наприклад, VW Golf I / II, Opel Kadett C / D / E, Mercedes W123 / W124), були випущені у великих тиражах. Крім того, такі автомобілі надійні і роками служать вірою і правдою своїм власникам.

Mercedes R107 - найпопулярніший старий кабріолет у німців. Фото: autobild.de

Втім, найпоширенішим раритетом на німецьких дорогах вже як не один рік залишається знаменитий VW Kafer – таких налічується 39 758 од. За ним йде Mercedes W123 (22 667 од.), А замикає трійку – Mercedes R107 (21.320). В цілому ж топдесятка виглядає так:

VW Kafer Mercedes W123 Mercedes R107 Porsche 911 Mercedes W124 Mercedes W114 / W115 VW T3 Mercedes S-Class (W116 / W126) BMW 3-Series (E21 / E30) VW Golf I / II

Найпопулярніші класичні авто в Німеччині. Дані за 2020 року в розрізі з 2019-м. Скріншот документа

Відзначимо, що класичні автомобілі мають в Німеччині особливим статусом. У них спеціальні номерні знаки, крім того, такі авто обкладаються меншими податками, а їх водіям дозволено їздити в тих зонах, де заборонено пересуватися звичайним машинами через екологічних обмежень. Класичні авто вважаються у Німеччині культурною спадщиною, однак, щоб отримати такий статус, кожна машина повинна "в значній мірі відповідати оригінальному станом" і перебувати в акуратному вигляді.

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