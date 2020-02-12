Топ-10 претендентів на звання "Всесвітнього авто": названі фіналісти

На автомобільній виставці в Делі журі World Car Of The Year представило 10 фіналістів конкурсу, а також 5 претендентів в категоріях.

Як стало відомо OBOZREVATEL, оприлюднений список номінантів на звання "Всесвітнього авто року". Вперше церемонія оголошення результатів відбулася в Індії.

Спеціальна експозиція з переможцями конкурсу минулих років worldcarawards.com

В рамках автосалону була організована спеціальна експозиція, в якій були представлені переможці WCOTY минулих років – Volkswagen Polo (2010), Jaguar F-Pace (2017) і Volvo XC60 (2018), а також BMW i3, який завоював 2 титулу – "Дизайн" і "Екомобіль" 2014 року, а в 2017 році отримав приз в номінації "Міський авто".

Індійський автопром в експозиції представляв Hyundai Santro, який торік номінувався на звання "Міського авто".

Компактний хетчбек Hyundai Santro для індійського ринку hyundai.com

Авторитетне журі з 86 автомобільних журналістів з усього світу шляхом таємного голосування обрали з 29 номінантів наступних претендентів на перемогу. За головний титул WCOTY 2020 боротимуться: Hyundai Sonata, Kia Soul EV, Kia Telluride, Range Rover Evoque, Mazda3, Mazda CX-30, Mercedes-Benz CLA, Mercedes-Benz GLB, Volkswagen Golf і Volkswagen T-Cross.

Члени журі конкурсу WCOTY 2020 на виставці в Делі worldcarawards.com

На звання "Міський автомобіль" претендують: Kia Soul EV, Mini Electric, Peugeot 208, Renault Clio і Volkswagen T-Cross.

У номінації "Авто класу люкс" боротимуться: BMW X5, BMW X7, Mercedes-Benz EQC, Porsche 911 і Porsche Taycan.

Новини Названі найбезпечніші авто 2019 за версією Euro NCAP

За титул "Кращого спорткара" очікується боротьба між: BMW M8, Porsche 718 Spyder/Cayman GT4, Porsche 911, Porsche Taycan і Toyota GR Supra.

Крім того, всі перераховані вище автомобілі зможуть претендувати на звання "Дизайн року". Оголошення переможців відбудеться 8 квітня на автошоу в Нью-Йорку.

Нагадаємо, що конкурс "Автомобіль року в світі" проводиться з 2004 року. У минулому році переможцем названо електричний кросовер Jaguar I-Pace, який крім головного призу отримав нагороди в номінаціях "Дизайн" та "Екомобіль".

Jaguar I-Pace jaguar.com

Як писав раніше OBOZREVATEL, в США були названі переможці конкурсу "Автомобіль року в Північній Америці".

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!