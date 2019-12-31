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31 грудня • оновлено в 08:09
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Топ-10 найдорожчих авто RM Sotheby's 2019: цифри і факти

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Знаменитий аукціонний будинок RM Sotheby's підвів підсумки 2019 року і поділився цікавими результатами.

За повідомленням прес-служби компанії, минулий рік ознаменувався високою активністю колекціонерів антикварних і екзотичних автомобілів.

Найдорожчим лотом 2019 року стало McLaren F1 LM-Specification, який продали за $ 19,8 млн

Найдорожчим лотом 2019 року стало McLaren F1 LM-Specification, який продали за $ 19,8 млн

rmauctions.com

Так, за 2019 рік RM Sotheby's провів 26 аукціонів в 7 країнах світу. Всього було продано 5261 лот на загальну суму понад 400 мільйонів доларів. У торгах брали участь колекціонери з 78 країн світу, а ціни на 69 лотів перевищили 1 мільйон доларів.

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Особливою популярністю у цінителів технічного антикваріату користувалися автомобілі марок Ferrari, Porsche, Mercedes-Benz і Aston Martin. Крім того, була розширена географія аукціонів. Вперше були проведені торги в Німеччині, Португалії та Абу Дабі. Цікаво, що близько половини колекціонерів вперше брали участь в торгах RM Sotheby's, що свідчить про зростання інтересу до автомобільного антикваріату, який стає все більш популярними з точки зору інвестицій.

У 2019 RM Sotheby`s розширив географію аукціонів, організувавши торги в Німеччині, Португалії та Абу Дабі

У 2019 RM Sotheby`s розширив географію аукціонів, організувавши торги в Німеччині, Португалії та Абу Дабі

rmauctions.com

Топ-10 найдорожчих лотів аукціону RM Sotheby 's 2019:

1994 McLaren F1 LM-Specification – $ 19 805 000

1994 McLaren F1 LM-Specification – $ 19 805 000

rmauctions.com

1962 Ferrari 250 GT SWB Berlinetta – $ 8 145 000

1962 Ferrari 250 GT SWB Berlinetta – $ 8 145 000

rmauctions.com

1965 Ford GT40 Roadster Prototype – $ 7 650 000

1965 Ford GT40 Roadster Prototype – $ 7 650 000

rmauctions.com

2017 Pagani Zonda Aether – $ 6 812 500

2017 Pagani Zonda Aether – $ 6 812 500

rmauctions.com

2002 Ferrari F2002 – $ 6 643 750

2002 Ferrari F2002 – $ 6 643 750

rmauctions.com

1965 Aston Martin DB5 "Bond Car" – $ 6 385 000

1965 Aston Martin DB5 "Bond Car" – $ 6 385 000

rmauctions.com

1987 Ferrari F40 LM – $ 5 568 875

1987 Ferrari F40 LM – $ 5 568 875

rmauctions.com

1960 Porsche 718 RS 60 Werks – $ 5 100 000

1960 Porsche 718 RS 60 Werks – $ 5 100 000

rmauctions.com

2015 Ferrari FXX K – $ 4 281 250

2015 Ferrari FXX K – $ 4 281 250

rmauctions.com

1954 Ferrari 500 Mondial Spider – $ 4 182 187

1954 Ferrari 500 Mondial Spider – $ 4 182 187

rmauctions.com

Як писав раніше OBOZREVATEL, на торги в 2019 році виставляли свої машини знаменитий музикант і фронтмен групи Jamiroquai Джей Кей і пілот Формули 1 – Кімі Райконнен.

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Читайте всі новини по темі "Новини автосвіту" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Сергій Іванов
Тема
Новини автосвіту
Місце
США
Теги
Ferrari McLaren Ford Aston Martin Porsche Pagani
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