Автопілот Tesla протаранив машину на швидкості 219 км/год

У мережі з'явилося відео жорсткого ДТП, що сталася днями в Каліфорнії. Автомобіль Tesla, рухаючись в режимі автопілота, протаранив легковик, який їхала практично в два рази повільніше за електрокар. На момент зіткнення швидкість "Тесли" становила 219 км/год.

Як говориться в описі до ролика, опублікованому на YouTube, автопілот електромобіля від самого початку поводився дивно: він мимовільно став прискорюватися, суттєво перевищуючи швидкісні ліміти. Разом з тим залишається неясним, чому водій нічого не зробив для уповільнення машини (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця новини).

Що цікаво, ДТП сталося в одній смузі, і у системи автокерування був час на те, щоб зреагувати транспортний засіб, що йшов попереду. Тим не менш, вона його все ж не помітила. Відзначається, що різниця в швидкості двох машин становила 101 км/год.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що в Росії розробили шлагбаум, який знищує машини. Його вже випробували за допомогою вантажівки ЗіЛ-130.