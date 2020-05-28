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28 травня • оновлено в 16:40
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Техогляд повертається: коли в Україні повинні подешевшати вживані авто

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Обов'язковий техогляд приватних автомобілів, який скасували ще в 2011 році, має незабаром повернутися. Очікується, що станеться це через рік.

Як повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій на брифінгу з послом ЄС Матті Маасікасом, найближчим часом його відомство внесе до Верховної Ради законопроект про обов'язковий техогляд. У цьому документі будуть враховані всі зауваження, через які до цього не були прийняті аналогічні проекти законів.

Техогляд повертається: коли в Україні повинні подешевшати вживані авто

"Буде проект закону про загальнодержавний технічний огляд, але це буде не в тому вигляді, як це було, коли до цього були причетні поліцейські. Зокрема, ніяких монополій в ньому не буде", – цитує міністра видання "Слово і Діло ".

Повернення техогляду автомобілів в Україні – одна з вимог Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Видання TopGir зазначає, що швидше за все, обов'язковий ТО для приватних авто (поки ж він поширюється лише на транспортні засоби, які здійснюють пасажирські та вантажні перевезення на комерційній основі) буде введений з 2022 року, і поширитися він на авто старше 4 років. Проходити його потрібно буде раз на два роки на СТО, які мають відповідну ліцензію.

За даними OBOZREVATEL, автоексперти очікують, що після повернення ТО вживані автомобілі в Україні повинні істотно подешевшати. Оскільки зараз немає як такого технічного контролю, ринок вживаних авто переповнений неякісними пропозиціями, при цьому самі ціни на такі машини триматися на загальному рівні. Введення ж ТО якщо не "відсіче" такі пропозицію, то, як мінімум, знизить на них ціни.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що в МВС розвінчали головні міфи, пов'язані з введенням автоматичної фото-та відеофіксації порушень ПДР.

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Автор
Віталій Сазонов
Теми
Новини автосвіту Автоновини України
Теги
авто б/к автомобіль техогляд
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