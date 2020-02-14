Таврія з Німеччини: знайдено ідеальний ЗАЗ-1102

У Facebook-спільноті Genex опублікували фотографії незвичайної ЗАЗ-1102 Таврія. Машина знаходиться у Німеччині, але примітна вона не тільки цим фактом.

Як зазначається в описі до фото, на одометрі цієї "Таврії" всього 8500 км, що для автомобіля 1990 року випуску є відверто мізерним пробігом.

ЗАЗ Таврія у Німеччині Genex, Facebook

І фотографії зайвий раз підтверджують унікальність цієї моделі: машина виглядає ідеально, немов вчора виїхала з салону. Причому помітно, що автомобіль перебуває в оригінальному стані (тобто ні про яку попередню реставрацію мова не йде).

ЗАЗ Таврія у Німеччині Genex, Facebook

ЗАЗ Таврія у Німеччині Genex, Facebook

ЗАЗ Таврія у Німеччині Genex, Facebook

ЗАЗ Таврія у Німеччині Genex, Facebook

Яким же чином Таврія опинилася у Німеччині? Річ у тім, що її продавали не тільки на внутрішньому ринку, але і на експорт. Саме цей екземпляр був ввезений у НДР ще у 1990 році.

ЗАЗ Таврія у Німеччині Genex, Facebook

ЗАЗ Таврія у Німеччині Genex, Facebook

ЗАЗ Таврія у Німеччині Genex, Facebook

ЗАЗ Таврія у Німеччині Genex, Facebook

Відзначається, що у широкої публіки буде можливість побачити Таврію з мінімальну пробігом: її покажуть на ярмарку дозвілля у Лейпцизі, яка пройде з 15 по 23 березня.

ВІдмітемо, що ЗАЗ Таврія випускалася з 1987 по 2007 роки, її оснащували двигунами МеМЗ, FIAT і ВАЗ. Причому окрім Заорожья, як виявилося, її також випускали в Польщі. Про цей маловідомий факт OBOZREVATEL детально розповідав в цій статті.

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