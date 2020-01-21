Таврія європейського виробництва: як в Польщі випускали ЗАЗ-1102

Багатьом українцям добре відомий завод ЗАЗ, який знаходиться у Запоріжжі. Він подарував автопрому ряд знакових моделей, серед яких є знаменитий ЗАЗ-1102. Однак мало хто знає, що крім українського підприємства нашу Таврію виробляли також в Польщі!

Про незвичайну сторінку історії відомого українського гетчбека розповіла Facebook-спільнота "Українські автомобілі".

Таврія польського виробництва Українські автомобілі, Facebook

Історія ця відбулася у середині 1990-х років. Згідно з планом, Таврія польського виробництва мала продаватися на місцевому ринку, зайнявши проміжну нішу між двома бюджетниками – польським FSO Polonez та Fiat-126. І в 1995 році машину поставили на конвеєр – виробництво було організовано в місті Лодзь, на потужностях інституту текстильної промисловості, який до того моменту вже збанкрутував. Складання Таврії в Польщі здійснювала місцева фірма Damis під керівництвом підприємця Богдана Томашевського.

Таврія польського виробництва Українські автомобілі, Facebook

На потік поставили Таврію в трьох версіях: звичайний хетчбек ЗАЗ-1102 в комплектаціях Стандарт та Люкс, а також вантажнопасажирський варіант ЗАЗ-110240 (Tavria Van). Вартість цих автомобілів становила 12700, 13500, 13200 польських злотих відповідно, що в доларовому еквіваленті станом на 1995 рік дорівнювало $ 5300, $ 5630 і $ 5500..

Таврія польського виробництва Українські автомобілі, Facebook

Таврія польського виробництва Українські автомобілі, Facebook

Зібрані в сусідній країні ЗАЗ-1102 дещо відрізнялися від тих машин, що випускалися в Україні. Їх виробництво було частково локалізовано: такі Таврії мали деякі польські комплектуючі: ковпаки коліс, шини, акумулятор, термостат, свічки запалювання для двигуна та радіоприймач. Крім того, в них заливали місцеві рідини, а щоб двигуни відповідали екологічним стандартам, замість штатних каталітичних нейтралізаторів встановлювалися чеські виробництва Drupol.

За перші півроку в Польщі було зібраго 1000 Таврій. А загалом в цій країні продали близько 6000 українських хетчбеків. У свою чергу в Запоріжжі було випущено сотні тисяч таких авто, тут машина випускалася з 1987 по 2011 роки.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав про те, що в Греції свого часу виношували ідею випуску не тільки Таврії, але й Славути.

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