Таких немає навіть у Монако: ТОП-6 крутих авто, помічених в Україні

Незважаючи на те, що Україна не належить до розвинутих та, тим паче, багатих країн світу, на вітчизняних дорогах часто зустрічаються дуже дорогі машини.

Причому це не тільки Mercedes-Benz, Porsche і Range Rover вартістю по 100 000 доларів, але й дуже рідкісні ексклюзивні моделі, цінник на які іноді перевищують позначку у 1 млн євро.

Нижче представлена добірка якраз з 6 таких автомобілів. Як зазначає сайт firstgear.ua, подібні машини навіть в Монако складно зустріти. А ось в Україні вони є.

Ferrari 360 Spider Sbarro

firstgear.ua

Всього було випущено два таких Ferrarri, і один з них ось уже як протягом 10 років періодично зустрічається на дорогах Києва. В Україні "мешкає" рожевий екземпляр (є ще суперкар у чорному кольорі).

Aston Martin One-77

firstgear.ua

Aston Martin випустив лише 77 таких авто, кожен з яких свого часу коштував 1,5 млн євро. Один з них прописаний в Україні.

Mercedes 710 SSK Trossi Roadster

firstgear.ua

Родстер був побудований в єдиному екземплярі у далекому 1930 році. Він створювався для легендарного гонщика Карло-Феліче Троссі. В Україні ж є високодеталізована копія цього Мерседеса.

Porsche 911 Gemballa Slantnose

firstgear.ua

Єдиний у своєму роді суперкар, створений ательє Gemballa. Пару років тому його доставили з США в Україну. Зареєстрований такий Порше в Дніпрі.

Ultima GTR720

firstgear.ua

Ultima GTR – штучна екзотика з Британії. Такий автомобіль випускався з 1999 по 20115 роки, коштував він порівняно недорого, як для екзотичного суперкара – в межах 100 000 доларів. Проте, за кермо цієї ракети не кожен наважиться сісти.

Lamborghini Aventador Mansory Carbonado Apertos

firstgear.ua

Один з найшвидших Ламборгіні в історії, підготовлений німецьким ательє Mansory.Коштує такий красень – 1,3 млн євро.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що в Україні побудували автомобіль з характеристиками суперкара.

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