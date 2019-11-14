Suzuki Jimny заступив на службу в поліцію

Італійські карабінери отримають 10 позашляховиків Suzuki Jimny і 55 повнопривідних хетчбеків Suzuki Ignis.
Про це повідомляє прес-служба компанії. Автомобілі створені відповідно до вимог італійських поліцейських. Вибір зроблений з урахуванням того, що служителям правопорядку потрібно техніка, здатна нести службу в важкодоступних районах, де на перший план виходять позашляхові якості.
Suzuki Jimny Carabinieri
press.suzuki.it
Компанія Suzuki вперше виступила постачальником італійських карабінерів. Автомобілі отримали характерну двобарвну ліврею з написом Carabinieri, а також повний набір обладнання, спецсигналів і додаткові фари-шукачі на даху.
Suzuki Jimny Carabinieri
press.suzuki.it
Всі органи управління цими пристроями з підсвічуванням встановлені в центрі приладової панелі і доступні для обох поліцейських на передніх сидіннях. Всередині також є відділення для табельної зброї, яке замикається на ключ .
Suzuki Jimny Carabinieri
press.suzuki.it
Suzuki Jimny Carabinieri
press.suzuki.it
У базове оснащення увійшли два вогнегасники збільшеної місткості, набір ланцюгів протиковзання і всесезонні шини. У модернізації машин брала участь італійська фірма Focaccia Group, яка спеціалізується на підготовці автомобілів для потреб спецслужб.
Suzuki Jimny Carabinieri
press.suzuki.it
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