Суворий Toyota Land Cruiser 200 не піддається утилізації: епічно відео

У Мережі із завидною регулярністю публікують ролики з утилізацією того чи іншого автомобіля, а ось побачити момент, як під прес відправляють броньоване авто – велика рідкість.

І, як виявилося, "розібратися" з захищеним авто – не така вже й проста справа. Це наочно демонструє відео спроби утилізації Toyota Land Cruiser 200: машину списало посольство США у Казахстані, але продавати його не можна, тому позашляховик відправили в "обійми" до гідравлічного захвату.

Спроба утилізації броньованого Toyota Land Cruiser 200 Скріншот відео

Однак не так сталося, як гадалося: автомобіль вперто не хотів здаватися. Клешні захвату ніяк не могли пробити броньований кузов та скло LC200 – відразу вийшло тільки дзеркало відірвати (для розуміння, звичайне авто відразу ж мнеться при дотику таких щупалець). Більш-менш позашляховик почав піддаватися тільки після масивних ударів, хоча все одно бажаний результат не був досягнутий.

Спроба утилізації броньованого Toyota Land Cruiser 200 Скріншот відео

До речі, зовсім недавно OBOZREVATEL писав про те, що поліція конфіскувала у злочинця ексклюзивний гіперкар за 60 млн грн, і тепер машину планують утилізувати.

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