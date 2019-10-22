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22 жовтня • оновлено в 13:01
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Суперника Toyota Camry від Hyundai розсекречено — шпигунські фото

1.5т Читати матеріал російською

Hyundai Grandeur 2020 модельного року вперше показався взагалі без камуфляжу — новинка отримала незвичайну зовнішність.

На сайті Top Rider у великій кількості з'явилися фото оновленого Hyundai Grandeur. Цей седан за розмірами і позиціонуванням дуже схожий на Тойота Камрі, хоча на українському ринку все ж програє в продажах японській моделі.

Новий Hyundai Grandeur 2020

Новий Hyundai Grandeur 2020

http://www.top-rider.com

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В інших країнах, особливо на домашньому ринку, позиції у Grandeur дуже хороші. Але, не дивлячись на те, що актуальна генерація була представлена не так давно (в кінці 2016 року), в компанії вже підготували рестайлінг. А ми з вами можемо в деталях дослідити дизайн.

Новий Hyundai Grandeur 2020

Новий Hyundai Grandeur 2020

http://www.top-rider.com

Новий Hyundai Grandeur 2020

Новий Hyundai Grandeur 2020

http://www.top-rider.com

Новий Hyundai Grandeur 2020

Новий Hyundai Grandeur 2020

http://www.top-rider.com

Новий седан Hyundai змінився кардинально. Тут повністю нова передня частина з іншим бампером, решіткою ще більшого розміру, ніж раніше, і ефектними фарами. Секції денних ходових вогнів маленькими ромбами вбудовані в решітку — дуже незвичайне рішення.

Новий Hyundai Grandeur 2020

Новий Hyundai Grandeur 2020

www.hyundai.com

Новий Hyundai Grandeur 2020

Новий Hyundai Grandeur 2020

http://www.top-rider.com

Задні ліхтарі як і раніше з'єднані між собою світлодіодною смугою, але тепер виглядають витонченішими.

Новий Hyundai Grandeur 2020

Новий Hyundai Grandeur 2020

http://www.top-rider.com

Новий Hyundai Grandeur 2020

Новий Hyundai Grandeur 2020

http://www.top-rider.com

Оновлення торкнулося і салону. Архітектура передньої панелі не змінилася, але всі деталі та оздоблення — нові. Злегка змінилося оформлення дверних карт. Також варто відзначити збільшений екран інформаційно-розважальної системи, цифровий щиток приладів і нове кермо.

Новий Hyundai Grandeur 2020

Новий Hyundai Grandeur 2020

www.hyundai.com

У моторній гамі на даний момент відомо тільки про один агрегат — чотирициліндровий 2.5 потужністю 198 к.с. Швидше за все, для новинки запропонують і більш продуктивні двигуни.

Актуальна генерація Hyundai Grandeur

Актуальна генерація Hyundai Grandeur

www.hyundai.com

Актуальна генерація Hyundai Grandeur

Актуальна генерація Hyundai Grandeur

www.hyundai.com

Актуальна генерація Hyundai Grandeur

Актуальна генерація Hyundai Grandeur

www.hyundai.com

Тим часом, в компанії готуються до майбутньої прем'єри, яка відбудеться до кінця жовтня, і вже опублікували тизерний відеоролик, який демонструє цікаві деталі дизайну. Хоча і не настільки детально, як опубліковані в Мережі фото прийдешньої новинки.

Можливо, новий Hyundai Grandeur 2020 представлять в якості моделі наступного покоління, а не оновленої моделі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, південнокорейський бренд підсилює свої позиції і готує безліч новинок:

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Теми
Новини автосвіту Новини
Місце
Південна Корея
Теги
авто новини Hyundai
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