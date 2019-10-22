Суперника Toyota Camry від Hyundai розсекречено — шпигунські фото

Hyundai Grandeur 2020 модельного року вперше показався взагалі без камуфляжу — новинка отримала незвичайну зовнішність.

На сайті Top Rider у великій кількості з'явилися фото оновленого Hyundai Grandeur. Цей седан за розмірами і позиціонуванням дуже схожий на Тойота Камрі, хоча на українському ринку все ж програє в продажах японській моделі.

Новий Hyundai Grandeur 2020 http://www.top-rider.com

В інших країнах, особливо на домашньому ринку, позиції у Grandeur дуже хороші. Але, не дивлячись на те, що актуальна генерація була представлена не так давно (в кінці 2016 року), в компанії вже підготували рестайлінг. А ми з вами можемо в деталях дослідити дизайн.

Новий Hyundai Grandeur 2020 http://www.top-rider.com

Новий Hyundai Grandeur 2020 http://www.top-rider.com

Новий Hyundai Grandeur 2020 http://www.top-rider.com

Новий седан Hyundai змінився кардинально. Тут повністю нова передня частина з іншим бампером, решіткою ще більшого розміру, ніж раніше, і ефектними фарами. Секції денних ходових вогнів маленькими ромбами вбудовані в решітку — дуже незвичайне рішення.

Новий Hyundai Grandeur 2020 www.hyundai.com

Новий Hyundai Grandeur 2020 http://www.top-rider.com

Задні ліхтарі як і раніше з'єднані між собою світлодіодною смугою, але тепер виглядають витонченішими.

Новий Hyundai Grandeur 2020 http://www.top-rider.com

Новий Hyundai Grandeur 2020 http://www.top-rider.com

Оновлення торкнулося і салону. Архітектура передньої панелі не змінилася, але всі деталі та оздоблення — нові. Злегка змінилося оформлення дверних карт. Також варто відзначити збільшений екран інформаційно-розважальної системи, цифровий щиток приладів і нове кермо.

Новий Hyundai Grandeur 2020 www.hyundai.com

У моторній гамі на даний момент відомо тільки про один агрегат — чотирициліндровий 2.5 потужністю 198 к.с. Швидше за все, для новинки запропонують і більш продуктивні двигуни.

Актуальна генерація Hyundai Grandeur www.hyundai.com

Актуальна генерація Hyundai Grandeur www.hyundai.com

Актуальна генерація Hyundai Grandeur www.hyundai.com

Тим часом, в компанії готуються до майбутньої прем'єри, яка відбудеться до кінця жовтня, і вже опублікували тизерний відеоролик, який демонструє цікаві деталі дизайну. Хоча і не настільки детально, як опубліковані в Мережі фото прийдешньої новинки.

Можливо, новий Hyundai Grandeur 2020 представлять в якості моделі наступного покоління, а не оновленої моделі.

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