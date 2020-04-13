Суперник Renault Logan від Fiat перетворився в кросовер

Один з найцікавіших представників бюджетних моделей B-класу, – Fiat Tipo – оновився, однак прем'єра відбудеться пізніше. Але фото компактного автомобіля вже просочилися в мережу.

Фото екстер'єру на даний момент є тільки одне. Проте, ми бачимо багато цікавого. В першу чергу, новий Фіат Типо отримав модифікацію кросовера. Скоріш за все, ця версія буде доступна для моделі в кузовах гетчбек та універсал. Але, можливо, в компанії вирішили в подібному стилі виконати і седан.

Новий Fait Tipo 2021 показали на фото autopareri.com

У головного суперника – Renault Logan – є така модифікація. Новий Fiat Tipo виділяється завдяки новим елементам в дизайні: на передньому бампері з'явилося сріблясте оздоблення, а колісні арки розширені пластиковими накладками. Поки важко сказати, збільшили в цій модифікації кліренс чи ні. Привід в будь-якому разі буде тільки переднім.

Новий Fait Tipo 2021 показали на фото autopareri.com

У передніх фарах змінилася графіка, напевно щось схоже відбулося із задніми ліхтарями. Друге фото присвячено інтер'єру – салон Fiat Tipo 2021 отримав комбінований щиток приладів з цифровим дисплеєм, а центральний екран інформаційно-розважальної системи, можливо, став більшим. Швидше за все, ці опції будуть доступні в топових комплектаціях.

Прем'єра нового Фіат Типо повинна відбутися ближче до кінця 2020 року.

Актуальний Fait Tipo fiat.com

Актуальний Fait Tipo fiat.com

Актуальний Fait Tipo fiat.com

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав про бюджетний пікап Fiat зі стильним дизайном.

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