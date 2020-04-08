Новий Porsche перетворили на старий Porsche: що з цього вийшло

Британці з молодої компанії Iconic Autobody переробили Porsche в ... Porsche.
Porsche 387 Speedster
iconicautobody.com
Раритетний Porsche 356 Speedster (1955-65) в оригінальному стані можна придбати за 250-450 тисяч доларів в залежності від стану та історичної цінності.
1955 Porsche 356 Speedster by Reutter
porsche.com
Porsche 387 Speedster
iconicautobody.com
Однак не кожен поціновувач стилю ретро хоче возитися з 60-річною машиною, та й рівень комфорту поїздки залишає бажати кращого. Що ж робити? Відповідь на це питання пропонує британська компанія Iconic Autobody.
Porsche 387 Speedster
iconicautobody.com
Рецепт досить простий. Купуєте сучасний Porsche Boxter і відправляєте його майстрам в Реддітч, що недалеко від Бірмінгема. Через 16 тижнів, тобто, менше ніж через 4 місяці ви отримаєте стильний родстер в стилі ретро, дуже нагадує класичний Porsche 356 Speedster.
Porsche 387 Speedster
iconicautobody.com
Автомобіль оснащений дахом з електроприводом, сучасними світлодіодними фарами і ліхтарями, а також має оригінальний дизайн салону.
Porsche 387 Speedster
iconicautobody.com
Втім, при замовленні можна обговорити всі деталі по персоналізації моделі з урахуванням ваших індивідуальних переваг і побажань. Робота по створенню авто обійдеться мінімум в 58 тисяч фунтів (66 тисяч євро) без урахування вартості машини-донора.
Porsche 387 Speedster
iconicautobody.com
Як писав раніше OBOZREVATEL, італійська Totem Automobili показала ретромод за мотивами знаменитого купе Alfa Romeo.
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