Головна Новини
8 квітня • оновлено в 21:52
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Новини

Новий Porsche перетворили на старий Porsche: що з цього вийшло

1.9т
Читати матеріал російською

Британці з молодої компанії Iconic Autobody переробили Porsche в ... Porsche.

Porsche 387 Speedster

Porsche 387 Speedster

iconicautobody.com

Раритетний Porsche 356 Speedster (1955-65) в оригінальному стані можна придбати за 250-450 тисяч доларів в залежності від стану та історичної цінності.

1955 Porsche 356 Speedster by Reutter

1955 Porsche 356 Speedster by Reutter

porsche.com

Porsche 387 Speedster

Porsche 387 Speedster

iconicautobody.com

Однак не кожен поціновувач стилю ретро хоче возитися з 60-річною машиною, та й рівень комфорту поїздки залишає бажати кращого. Що ж робити? Відповідь на це питання пропонує британська компанія Iconic Autobody.

Porsche 387 Speedster

Porsche 387 Speedster

iconicautobody.com

Рецепт досить простий. Купуєте сучасний Porsche Boxter і відправляєте його майстрам в Реддітч, що недалеко від Бірмінгема. Через 16 тижнів, тобто, менше ніж через 4 місяці ви отримаєте стильний родстер в стилі ретро, дуже нагадує класичний Porsche 356 Speedster.

Porsche 387 Speedster

Porsche 387 Speedster

iconicautobody.com

Автомобіль оснащений дахом з електроприводом, сучасними світлодіодними фарами і ліхтарями, а також має оригінальний дизайн салону.

Porsche 387 Speedster

Porsche 387 Speedster

iconicautobody.com

Втім, при замовленні можна обговорити всі деталі по персоналізації моделі з урахуванням ваших індивідуальних переваг і побажань. Робота по створенню авто обійдеться мінімум в 58 тисяч фунтів (66 тисяч євро) без урахування вартості машини-донора.

Porsche 387 Speedster

Porsche 387 Speedster

iconicautobody.com

Як писав раніше OBOZREVATEL, італійська Totem Automobili показала ретромод за мотивами знаменитого купе Alfa Romeo.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Читайте всі новини по темі "Новини автосвіту" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Сергій Іванов
Тема
Новини автосвіту
Місце
Великобританія
Теги
Porsche ретро ретромод новини авто
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
4
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Авто Новини

Коронавірус. Найважливіше

Новини авто

Топпублікації

Топблоги