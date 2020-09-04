Стару "Копійку" ВАЗ-2101 виставили на продаж в Японії за $20 000

В Японії виставили на продаж старий ВАЗ-2101. За автомобіль просять $20 000, що порівнянно з ціною нового автомобіля.

За інформацією Top Gir, в Японії є спеціалізовані магазини з продажу запчастин для Лада і УАЗ. Але походження конкретного екземпляру ВАЗ-2101 невідомо. Автомобіль з лівим кермом говорить про те, що спочатку машина не призначалася для японського ринку.

Стара "Копійка" відмінно збереглася. Фото: topgir.com.ua

За словами продавця, автомобіль зберігся у відмінному стані. Це підтверджують і фото "Копійки". Кузов виглядає добре, слідів іржі не видно. Можна відзначити протитуманні фари, яких не було у ВАЗ-2101 в стандартній комплектації.

До Японії автомобіль потрапив з лівим кермом. Фото: topgir.com.ua

Салон також відмінно зберігся. Варто визнати, що $20 000 – дуже велика сума за цю модель навіть в хорошому стані. Але, як раніше з'ясував AвтоОбоз, якби сьогодні ВАЗ-2101 все ще продавався, то новим коштував би 23-24 тис. доларів.

Салон виглядає як новий. Фото: topgir.com.ua

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