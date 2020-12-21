Стало відомо, як виглядають нові авто української поліції для прихованого контролю швидкості
Українські поліцейські отримали нові кросовери Skoda Kodiaq для фантомних патрулів, які призначені, серед іншого, для прихованого контролю швидкості. Всі машини пофарбовані в сірий колір та оснащені синіми й червоними проблисковими маячками, а також сиреною.
Показав нову техніку патрульної поліції телеканал ТСН у своєму сюжеті на YouTube. Відомо, що поки таких кросоверів всього чотири, однак наступного року "копам" обіцяють передати ще 150 автомобілів, які також заступлять на службу патрулів-невидимок.
Поліцейські "Кодьяки" реєструватимуть порушення в попутному і зустрічному напрямках і відразу ж складатимуть на водія протокол. Для цього автомобілі споряджені комплексом фіксації порушень "Фантом", до якого входять чотири камери, блок управління, планшет і принтер. Як тільки система випише постанову, екіпаж наздожене і зупинить автомобіліста, після чого вручить йому відповідний документ.
Крім контролю швидкості, фантомні патрулі будуть також виявляти авто-двійників і шукати машини, які знаходяться в розшуку.
Перша партія з чотирьох "Кодьяків" обійшлася у 3,7 млн грн. До речі, стартова ціна одного такого кросовера становить майже 799 тис. грн. Авто поліції оснащені 2,0-літровим мотором і повним приводом.
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