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21 січня • оновлено в 10:03
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Спільний кросовер Subaru і Toyota: показано перші фото

3.3т
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Компанія Subaru спільно з Toyota готує електричний кросовер. Автомобіль знаходиться в розробці, але вже зараз є його перші фото.

Як з'ясував OBOZREVATEL, макет майбутнього автомобіля Subaru представила в рамках прес-конференції, на якій розповіла журналістам про розвиток своїх технологій і планах електрифікації модельного ряду. Незважаючи на футуристичну зовнішність, в якій дебютував прототип машини, вже є чітке розуміння того, як вона виглядатиме.

Спільний кросовер Subaru і Toyota

Спільний кросовер Subaru і Toyota

motor.ru

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Прийдешній SUV Subaru-Toyota отримає кузов з різкими лініями, короткими звисами і "квадратними" колісними арками. При цьому дизайн його буде слідувати останнім стилістичним рішенням обох марок. Начинку для автомобіля обидві компанії також розробляють в тандемі.

Спільний кросовер Subaru і Toyota

Спільний кросовер Subaru і Toyota

motor.ru

Що ж стосується подальших технічних планів Subaru, компанія заявила, що до 2030 року її модельний ряд буде на 40% складатися з електрокарів і гібридів, а вже до 2035 року вона повністю завершить електрифікацію своєї лінійки. Але паралельно з тим вона і далі буде вдосконалювати існуючі технології: опозітні мотори Boxer, симетричний повний привід і фірмовий комплекс безпеки EyeSight.

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Нагадаємо, як раніше розповідав OBOZREVATEL, найзагадковіший електромобіль оцінили в майже 550 000 доларів.

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Автор
Валентин Петров
Тема
Новини автосвіту
Теги
кросовер Toyota Subaru
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