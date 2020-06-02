Смертельно небезпечні: експерти назвали найгірші машини

Страховий інститут безпеки дорожнього руху США ( IIHS ) опублікував результати дослідження, в якому говориться, що компактні авто – одні з найбільш смертоносних транспортних засобів на дорозі.

За даними організації, 15 з 20 машин з найбільш високими показниками смертності в 2017 році були невеликими автомобілями. Дослідження показало, що компакт-кари продемонстрували найвищий рівень смертності.

Фахівці з'ясували, які авто найбільш небезпечні IIHS

Сегмент невеликих машин в середньому продемонстрував 82 смертельних випадки на мільйон зареєстрованих транспортних засобів. На зворотному боці дослідження виявилися великі SUV, які виявилися найбільш безпечними з коефіцієнтом смертності всього 15 на мільйон машин.

ЧИТАЙТЕ: Маски від коронавируса можна дезінфікувати в машині

Як пояснив старший віце-президент IIHS з досліджень Джо Нолан, автомобілі меншого розміру забезпечують гірший захист водія в разі аварій, а їх менша вага означає, що вони беруть на себе основний удар при зіткненні з більш великими транспортними засобами.

скріншот сайту IIHS

скріншот сайту IIHS

скріншот сайту IIHS

Великі транспортні засоби також зазвичай оснащені великою кількістю систем безпеки. Преміальні моделі, які продемонстрували хороші результати, пропонують більш просунуті системи безпеки.

OBOZREVATEL раніше повідомляв про найбільш безпечні авто за версією Euro NCAP.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся